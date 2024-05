V Martinově se v areálu Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje konalo 1.- 2. května 2024 Otevřené akademické mistrovství České republiky v požárním sportu.

Studentky a studenti VŠ soutěžili v Ostravě v požárním sportu. květen 2024. | Foto: Josef Zajíc

O perfektní provedení se postaral pořadatel ČAATS, z. s. Klub technických sportů - Studentský klub požárního sportu, p. s. ve spolupráci s VŠB - TU Ostrava a její Fakultou bezpečnostního inženýrství, dále s SH ČMS, HZS MSK, ČAATS a Statutárním města Ostrava.

Mistrovství se zúčastnily vysoké školy, vyšší odborné školy z České republiky i zahraniční vysoké školy a nejlepší střední školy ze Středoškolského mistrovství České republiky. Slavnostní zahájení se konalo 1. května 2024 v 9,00 hodin za účasti hejtmana MSK Josefa Bělici a dalších hostů. Po zahájení dal ředitel soutěže Jiří Friedel spolu s velitelem soutěže Josefem Hrbáčkem připraveným rozhodčím pokyn k zahájení soutěžních disciplín. První soutěžní disciplínou byl úkol pro ženy zdolat tréninkovou věž do 2. n. p. pomocí žebříku. Soutěžilo 33 žen a 14 mužů.

Ti si musel od startu nést žebřík a postupně jej dokázat dostat do 4.n.p. Soutěžící měli dva pokusy. Druhá disciplína byla nejnáročnější. Běh přes překážky na 100 m. Soutěžilo 77 žen a 33 mužů. Od startu museli překonávat bariéru, uchopit dvě sbalené hadice, vyběhnou kladinu, rozvinout v běhu hadice, k jedné přidělat proudnici, druhou nasadit na rozdělovač a co nejrychleji utíkat do cíle. Muži překonávali dvoumetrovou bariéru a měli zvýšenou kladinu.

Nejrychlejší žena Vendula Jílková to vládla za 16,94 vteřin a nejrychlejší muž Mikuláš Vlčan za 16, 25 vteřin. A to na prvního Máje nebylo všechno. Ještě absolvovali štafety na 4 x 100 metrů. Pomocí žebříku překonávali " domeček " , muži si jej od startu museli k domečku donést, pak předávka, bariéra, předávka běh po kladině, rozvinutí hadic, předávka uchopit hasící přístroj a plném běhu ho postavit na určené místo a doběhnout do cíle. To vše za bedlivých očí rozhodčích. Druhý den 2. května 2024 byli mladí opět svěží, připraveni zabojovat v disciplíně Požární útok.

Disciplína se velmi podobá tomu, jak to asi vypadá ve skutečném zásahu. Každý z družstva má své místo, svůj úkol. Ten musí splnit, aby se vše podařilo. A dařilo se. Občas se stal zádrhel, ale v druhém pokusu se vše napravilo. Po ukončení soutěží si všichni oddechli. Závod byl ukončen slavnostním udělením pohárů, medailí, diplomů. Pak již bylo jen veselo. Napětí odpadlo. Rozhodčí a technická četa uklidila areál. Byl klid. Bylo třeba poděkovat. A ano, ředitele soutěže Jiřího Friedla hodili do kádě. Zasloužil si to. Závody byly skvělé! " No čtrnáctý ročník to byl. Dvě zranění, počasí luxusní. Myslím, že se nám to vydařilo. Měli jsme tady 170 závodníků i ze Slovenska. Byli jsme oceněni místními profesionálními hasiči. Konstatovali, že to akademické mistrovství není žádný lehký závod. Snese parametry normálních profesionálních závodů, " konstatoval k akci ředitel soutěže Jiří Friedel.