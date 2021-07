Školy. Stojí stále? Takto se mohli ptát studenti, kteří je několik měsíců neviděli. A protože se během několika týdnů výuka musela přizpůsobit celosvětové situaci, zajímalo nás, jakým způsobem distanční škola probíhá. Dokáží si studenti sami zorganizovat čas? Kontrolovat si, že jim přibyly nové úkoly a jsou schopni vnímat a dodržovat termíny nastavené učiteli? Na tyto otázky jsme se ptali studentů a žáků v průřezu všemi ročníky od druhého stupně základních škol až po střední školy a gymnázia. Na dotazník nám odpovědělo přesně 165 studentů převážně z Moravskoslezského kraje. Většina dotazovaných (přibližně 48%) se shodla na názoru, že jim online výuka nedělá problém, vyhovuje jim a má své výhody, ale i přes to je pro ně prezenční výuka z lavice efektivnější. Něco v hodinách přes počítač pochytí a jsou schopni udržet pozornost v rámci možností. Úkoly jim přibývají po částech a většinou na jejich vypracování mají týden. Preferují samostatnou práci nebo nahraná videa učiteli, kdy si daný výklad mohou pozastavit a spustit znovu. Online hodiny jsou většinou vyčerpávající, a proto studenti ocení, když učitel přijde na hodinu s nějakou aktivitou, do které se studenti zapojí, ať už nějaký kvíz v podobě hry (Kahoot, Quizizz) nebo Gather Town, což je virtuální svět, který umožňuje zábavnou formou konání konferencí. Účinnou metodou je však i jednoduchá komunikace mezi žáky a učitelem, například o právě probíraném tématu.

10% studentů nám napsalo, že naprosto nestíhají a že často musí do noci dělat úkoly a učit se. Někteří zvolili techniku “nechat vše na poslední chvíli” a vše pak dohánět v neděli večer, ale stále většina (65%) je schopna si čas rozvrhnout tak, aby stíhali i mimoškolní aktivity a zároveň se rozvíjeli, jak uznají za vhodné. Nejčastější činnosti, které začali studenti provozovat, byly pohybově zaměřené, jako třeba běh, domácí cvičení, procházky a nebo pak čtení, hra na hudební nástroj či samostudium cizích jazyků.

Více než třetina se díky tomuto typu výuky naučila samostatnosti, jak si rozvrhnout čas a dodržovat dané termíny. Některým nedělalo žádný problém plnit tyto požadavky, ale našli se takoví, kteří byli hozeni do vody bez pomocného kruhu. Především mezi ně patří žáci druhého stupně, kteří už byli příliš staří na to, aby je učitelé a rodiče vedli za ručičku, ale na druhou stranu příliš mladí, aby byli zcela samostatní a uměli se rychle adaptovat. Na tyto děti měl poslední rok největší vliv.

Avšak nejen studenti, ani učitelé to v této době nemají zrovna snadné a studenti si to uvědomují. Máme velký obdiv a vděčnost vůči těm učitelům, kteří udržují se studenty přátelský kontakt, snaží se a vymýšlejí zajímavé aktivity, ale hlavně těm, kteří s námi komunikují, ptají se a zajímají se o nás a o to, jak vše zvládáme. Nejhorší přístup ze strany pedagoga je slepé zadávání úkolů a testů a očividný nezájem.

Často se setkáváme s názory, že studenti a profesoři prakticky nemají co na práci, že mají jednoduše řečeno prázdniny. Možná bychom tímto článkem rádi apelovali na ty, kteří chtějí zrušit dětem prázdniny a prodloužit jim školní rok, aby si nejprve zjistili, jak distanc fungoval v jednotlivých školách, a zamysleli se, zda sedět v horku s rouškami na obličeji má větší smysl než individuální pomoc problémovým žákům.

Tento průzkum prostřednictvím dotazníkového šetření nevznikl jen proto, že jsme byli zvědaví jako studenti, kterých se to bezprostředně dotýká. Hlavně jsme chtěli přiblížit distanční výuku okolnímu světu. Chceme se dívat na svět objektivním pohledem a rádi bychom jej zlepšovali, což vzděláním přece začíná, ne? Jako studenti gymnázia jsme si založili online blog, který nese jméno Změna Směru, o kterou se také svým způsobem snažíme. Jestli by vás naše činnost zajímala a chtěli byste se podívat na naši další tvorbu a práci, které se ve volném čase věnujeme, doporučujeme vám navštívit přímo naše webové stránky www.zmenasmeru.com a popřípadě náš instagram. Věříme, že si na těchto stránkách každý najde své téma, a myslíme tím i ty lidi, kteří ovládají jiné jazyky více než češtinu samotnou, blog totiž překládáme do angličtiny a španělštiny.

Tým Změny Směru