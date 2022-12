Studentská firma je projekt organizace JA Czech (Junior Achievement Czech Republic), během kterého dostanou studenti možnost vyzkoušet si podnikání na vlastní kůži, s reálnými penězi i konkurencí, na reálném trhu a s právním krytím pořádající organizace.

Studentská firma Šišigami vyrábí dřevěné skládačky za pomoci laserového řezu, zařízení vlastní jedna ze členek firmy. Sama s ním dlouhodobě pracuje a rozhodla se, že bude zastupovat výrobní oddělení a tvořit produkty právě tímto řezem. Ve firmě je zapojeno jedenáct žáků a jedna mentorka. Studenti nejprve do firmy vložili vlastní peníze jako počáteční kapitál, a také nápady, které by jim měly přinést zisk. V průběhu celého projektu se budou učit práci s penězi, základům ekonomiky a podnikání. Pokud firma na jaře roku 2023 skončí se ziskem, studenti si ho nechají.

Logo studentské firmy Šišigami.Zdroj: se souhlasem Kateřiny Václavíkové

„Název Šišigami jsme převzali z japonštiny. Podle japonských mýtů a legend jde o ducha lesa, strážícího vše živé v něm. Dotekem dokáže život brát či dávat a sám se zjevuje v podobě jelena. Stejně jako naše firma je propojen se symbolem dřeva, kreativity, jedinečnosti. Je to právě on, jehož maska se stala naším logem, protože je jednoduchá, jasná, ale tajemná zároveň. Ladné oblé tahy symbolizují harmonii lesa a vše s ním spojené. Čisté, voňavé dřevo, které tvoří tělo každého našeho výrobku, je zastoupeno majestátní hnědou barvou pozadí. Náš um precizní práce s laserem je vryt do světlých tahů samotné masky,“ vysvětlil Jakub Hon, ředitel studentské firmy Šišigami.

Prodej svých prvních produktů Šišigami zahájí v úterý 13. prosince přímo na gymnáziu u příležitosti dne otevřených dveří.

"Vést studentskou firmu jako mentor je pro mě velká výzva. Jako nejtěžší úkol vnímám nalezení rovnováhy mezi rolí učitelky, která má přirozený sklon opravovat chyby a přednášet o správných postupech, a rolí průvodce, který pozoruje a nechává studenty dělat i chybná rozhodnutí, z nichž se mohou poučit," řekla Jana Moricová, mentorka, která si celým projektem již prošla, a to dříve jak v roli studentky, tak poté mentorky.

Pedagožka firmu podpoří také na dni otevřených dveří Matičního Gymnázia v Ostravě v ulici Dr. Šmerala 25/2565 v úterý 13. prosince od 15 do 18 hodin, kdy budou produkty firmy volně v prodeji jak pro studenty a pedagogy, tak pro širokou veřejnost. Členové týmu zároveň každému zájemci představí produkt i příběh jeho vzniku a krátce popíšou firmu a její záměr. Zákazníci budou moci vybírat z řady produktů. V nabídce budou například dřevěné vánoční ozdoby, antistresové hračky, dřevěná zvířátka. To vše už firma dokáže vyrobit, a to je teprve na začátku.

V minulém školním roce 2021/2022 již na gymnáziu fungovala studentská firma Guima, která vydělala přes 5 500 korun. Zabývala se upcyclingem a pomocí partnerské škole i sirotčinci na Filipínách ve Guimarasu. Odtud také pocházel její název: Give Unnecessary Things, Make Art. Guima uspořádala SWAP, kulturně-společenskou akci, na níž si lidé navzájem vyměňovali nepotřebné či staré věci všeho druhu, které tím pádem nemuseli vyhodit. Zajistili tak jejich recyklaci. Ze zbylých věcí následně členové Guimy po zbytek školního roku přešívali, předělávali a vyráběli věci nové. Vznikly tak například bucket hats, tedy stylové klobouky ze starých džínů, plátěné tašky, hračky pro psy a mnoho dalšího. Počáteční kapitál firmy Guima byl 5 500 korun, na konci roku už firma měla 11 000 korun, z nichž část putovala na charitu na Filipíny.

Kateřina Václavíková,

členka firmy Šišigami

