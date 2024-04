Už pošesté se v Ostravě-Porubě uskuteční největší výstava modelů ze stavebnice Lego v Moravskoslezském kraji nazvaná Svět fantazie z kostek. Konat se bude 13. a 14. dubna v základní škole v Dětské ulici. Za příspěvek děkujeme panu Martinu Otipkovi.

Druhý dubnový víkend nabídne výstavu modelů ze stavebnice lego na ZŠ v Porubě. | Foto: Martin Otipka

Na výstavě Svět fantazie z kostek budou k vidění desítky exponátů od tvůrců z celé České republiky, kteří představí například modely s tematikou života v indiánské vesnici nebo v pravěku. „Dalším lákadlem bude kostel St Giles in the Fields v Londýně, italská promenáda, New York z roku 1938 nebo historické hrady,“ prozrazuje za organizátory Monika Soviarová z odboru školství ÚMOb Poruba s tím, že se letos na výstavu vrací výřez porubského Oblouku, interaktivní rockový festival nebo část Slezskoostravského hradu.

Většina vystavovaných modelů je z dílny členů fóra kostky.org, kteří přivezou rovněž společný projekt, a to motiv Staroměstského náměstí. Pestrost akce rozšíří vitráže a mozaiky.

„Pro fanoušky Lego Blacktron, Creator, Star Wars nebo Ninjago jsou určeny vesmírné základny či náhledy do těchto sérií. Obdivovat bude možné i nové pouťové atrakce s ruským kolem o průměru 2,5 metru,“ říká Monika Soviarová a dodává, že tradiční Kolejový ráj doplní další prvky.

Milovníky zvířat potěší nové pavilony Zoo Jasmína, velká zoologická zahrada z duplo kostek o rozměru 2 x 3 metry, nebo africká savana. Chybět nebudou ani kolekce motorek, aut, tahačů, vojenských tanků, přístavní jeřáby, kolesová rypadla atd.

Příznivci modelů si budou moci některé z lego setů zakoupit. Hlasování návštěvníků akce zároveň rozhodne o třech nejoblíbenějších modelech.

Vstupenky v ceně 50 Kč (jedna osoba) či 150 Kč (rodinné vstupné) si lze v předprodeji zakoupit prostřednictvím rezervačního systému poruba.reenio.cz. Na místě se budou lístky prodávat za 80 Kč (jedna osoba) a 200 Kč (rodinné vstupné).

Martin Otipka