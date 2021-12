Mikuláš Končický se narodil do rodiny českých krajanů na Volyni, kde zažil sovětskou i německou okupaci. Když se karty obrátily a na Volyň se vrátili rudoarmějci, přihlásil se v březnu 1944 do československého zahraničního vojska s cílem pomoci osvobodit nikdy nespatřenou vlast svých předků.

"Když jsem předstoupil před odvodní komisi, velitel tankové roty Richard Tesařík mě poplácal po holých zádech a zavelel - k tankistům," vzpomínal po letech s hrdostí. Nedlouho poté se již jako velitel tankové čety zúčastnil dukelské, jaselská a konečně také ostravské operace. "Boje byly těžké a nebezpečné. Ale úkol byl jasný a musel být splněn. K Ostravě jsme se probojovali metr po metru. Lidé nás vítali s nadšením a láskou."

A tehdy potkalo Mikuláše Končického v osvobozeném městě osudové štěstí. "K mému stroji totiž přiběhla dívka. Zvolala na mne "nazdar!" a dost ji překvapilo, že jsem jí odpověděl česky. Chtěla mne stůj co stůj ukázat rodině jakožto prvního československého vojáka. Sešli jsme tedy do sklepa, krátce si popovídali a já ji pak sdělil, že se pro ni po válce vrátím. Svůj slib jsem dodržel - tak jsem si vlastně "vybojoval" svoji celoživotní lásku a brzy též manželku."

Po válce se Mikuláš Končický rozhodl zůstat v Československu a pokračovat ve službě u armády, kde platil za uznávaného odborníka tankové techniky. Jeho znalosti a pedagogické schopnosti pak nalezly uplatnění ve vojenském školství. Za své politické postoje v roce 1968, kdy se ostře vymezil proti okupaci vojsky Varšavské smlouvy, však byl postupně suspendován na nižší funkce a posléze propuštěn. V 70. letech tak přesídlil do Ostravy, kde až do důchodu pracoval ve stavebnictví. Morální rehabilitace se Mikuláš Končický dočkal až po pádu totality. Aktivně se zapojil do činnosti Českého svazu bojovníků za svobodu, jehož městský výbor v Ostravě od roku 1992 coby předseda vedl. Zároveň se angažoval také v obnově Československé obce legionářské, přičemž v letech 2002-2015 stál v čele její místní Jednoty Ostrava I.

Byl neúnavným popularizátorem tradic odboje a až do vysokého věku veřejně přednášel a besedoval se školní mládeží, které imponoval svým vystupováním a poutavým projevem. Těžištěm jeho veřejných aktivit byla přirozeně ostravská operace. Po mnoho let neodmyslitelně patřil k předním řečníkům na všech vzpomínkových a pietních akcích připomínajících události, hrdiny a oběti osvobozovacích bojů jara 1945 na dnešním česko-polském pomezí. Jako výraz uznání a díku za účast na osvobození mu v roce 2008 udělilo město Ostrava čestné občanství. O tři léta později obdržel za své válečné zásluhy z rukou prezidenta republiky Řád Bílého lva II. třídy, který doplnil již tak úctyhodnou sbírku vyznamenání, mezi kterými nechyběly tři válečné kříže, medaile "Za chrabrost před nepřítelem" a mnohé další československé i zahraniční dekorace. Určitým zadostiučiněním za normalizační propuštění z armády pro něj pak bylo povýšení do generálské hodnosti, kterého se dočkal roku 2014. Mikuláš Končický zemřel v roce 70. výročí vítězství nad nacismem.

Naposledy vydechl 13. prosince 2015 v nedožitých 91 letech. Poslední rozloučení s vojenskými poctami se konalo v obřadní síni krematoria na Ústředním hřbitově ve Slezské Ostravě. Nad rakví zemřelého se tehdy v poctě naposledy sklonil také prapor 1. československé samostatné tankové brigády, pod nímž Mikuláš Končický bojoval. Ostatky Mikuláše Končického spočívají od roku 2019 na hřbitově v Ostravě-Vítkovicích. Nad jeho hrobem se pravidelně setkávají členové Československé obce legionářské a také současní vojáci.

Letos se k nim připojili zástupci Krajského vojenského velitelství Ostrava a také příslušníci 73. tankového praporu "Hanáckého" z Přáslavic, kteří si Mikuláše Končického na jaře vybrali za svého patrona.

Martin Lokaj

Kalendárium historických událostí města Ostravy pro 50. týden 2021