Mají narozeniny a my máme přání jediný - co nejdýl nám zdobte ten vrchol svými dřevěnými úsměvy! Děkuji všem za krásný narozeninový den Haňule a Oňáska! Uběhl jejich první roček na krásným ondřejnickým masivu, a i když se nás nesešlo moc… to dobré jádro tam bylo. Moc, moc velké díky!