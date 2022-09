Zájemci se tedy budou moci podívat na konečnou podobu uměleckých děl. Sochy pak budou rozděleny do mateřských škol. Do práce se daly Kamila Břenková, tvořila sochu sovy, a Agáta Valalíková, vyřezávala sochu páva. K nim se přidalo šest mužů - Pavel Herák, jeden z organizátorů a tvořil krmítko, Pavel Ďubál - sova, Čestmír Slíva, - Ikarus, Jaroslav Kolouch - krmítka pod sněženkami, František Němec - krmítko, Igor Kučera - netopýr. Každý z nich vytvoří do soboty 27. srpna 2022 sochu ze sloupku topolového dřeva výšky dva metry a šířky 50 - 70 centimetrů.

"Momentálně vyrábím sochu z topolu. Bude se jmenovat IKAR. Zadání bylo - socha z ptačího světa. Moje dílo bude vypadat tak, že na vrchní části je orlí hlava, která přechází v lidskou hlavu a pod ní budou Ikarovy křídla, která budou tvořit místo pro krmítko. Řezbářstvím a práci se dřevem se zabývám delší dobu. Mám sochy umístěné v Českém Těšíně, v Ostravě - Mariánských Horách, v Havířově. Poslední velkou sochu jsem dělal v Havířově - Šumbarku na hřbitově. Socha je 2,5 metrů vysoká. Symbolizuje svatou Barboru a je památku na neštěstí na dole Dukla v roce 1963," informoval Čestmír Slíva.

Vody řeky Ostravice líně pokračovaly do řeky Odry. Čas utíkal a řezbářům se pomalu klubaly umělecké výsledky. Do práce se v průběhu pátku daly také rodiče s dětmi v Dílně pro děti.

Josef Zajíc

