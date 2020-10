Tradici Polanského charitativního běhu založily koordinátorky rodičovské organizace Nedoklubko Helena Valo a Kamila Juříčková. Obě mají s předčasným porodem osobní zkušenost a poznaly, co by se dalo zlepšit na odděleních, kde byly jejich děti v prvních týdnech po narození.

Velké zastoupení mezi běžci měla také FN Ostrava, zejména Oddělení neonatologie. „Polanský charitativní běh je skvělá akce Nedoklubka. Vždy se na tento běh moc těším, navíc je to velká motivace závodit pro dobrou věc,“ řekla po závodu MUDr. Pavla Zárubová z tohoto oddělení. „Dokonce jsem posledních 400 metrů, kdy kolegyně mohutně fandily, sprintovala. Aneb, co by člověk pro kulíšky a kolegyně neudělal,“ dodala sympatická lékařka, která i díky mohutnému finiši skončila ve své kategorii na 3. místě.

Celé dopoledne Polanského běhu se neslo v naprosto skvělé atmosféře a vše se završilo předáním šeků, které přebraly primářky obou oddělení ostravských nemocnic. Novorozenecké oddělení Městské nemocnice Ostrava obdrželo z výtěžku akce 30 tisíc korun a šek na 70 tisíc korun z rukou organizátorek běhu převzala s velkou radostí i primářka Oddělení neonatologie FN Ostrava MUDr. Hana Wiedermannová. „Je to opravdu úžasné a my moc děkujeme všem, kteří se zapojili a přispěli,“ řekla primářka Wiedermannová. „V tuto chvíli mapujeme, co bychom potřebovali a pečlivě to zvážíme, aby to bylo nejlepší pro miminka i maminky.“

„I přes náročné období se nám setkání rodin předčasně narozených dětí s těmi, kteří jim na těžkém startu do života pomohli, podařilo uspořádat. Přálo nám i počasí a tak věřím, že jsme zdravotníkům i rodinám, s „miminkem do dlaně“ předali tolik potřebnou energii,“ uvedla za organizátory Kamila Juříčková.

Za prvních devět měsíců letošního roku pečovalo Oddělení neonatologie FN Ostrava o 597 předčasně narozených dětí. Porodní váhu pod 1500 gramů mělo 75 z nich.

Petra Petlachová