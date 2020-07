Promítat se bude každý čtvrtek v červenci a srpnu. První promítání se uskuteční ve čtvrtek 2. července, následovat bude dalších osm čtvrtečních večerů až do konce srpna. Lokace promítání jsou velmi zajímavé – filmy se budou promítat kromě městského parku nebo Masarykova náměstí také například na Jurkovičově rozhledně, kde bude letní kino vůbec poprvé v historii. Vstupné na akci je dobrovolné.

V Rožnově pod Radhoštěm se jedná o první sezonu, kdy se bude pravidelně promítat letní kino. „Vychází to z četných připomínek a podnětů domácích Rožnovanů, ale i turistů v našem informačním centru, kteří se ptají po akcích ve všedních dnech o prázdninách. Pravidelným čtvrtečním letním kinem jim tedy vycházíme vstříc a věříme, že pravidelná čtvrteční promítání budou mít úspěch,“ říká starosta Rožnova Radim Holiš, jenž má ve své gesci cestovní ruch.

Výběr filmů pro prázdninový Valašský letňák v Rožnově je pestrý. Jako první se hraje ve čtvrtek 2. července film Vlastníci. Další čtvrtek 9. července přijde na řadu starší klasika Světáci. Promítat se bude každý čtvrtek až do konce srpna, celkem devětkrát „Některá představení jsou plánována do městského parku u Hudebního altánu, ale některé čtvrtky se přesune promítání i jinam do města. Vůbec poprvé se letní kino promítá na Jurkovičově rozhledně – poprvé ve čtvrtek 23. srpna a poté ještě i 16. srpna. Kompletní informace najdete na webové stránce www.valasskyletnak.cz,“ uvedl Martin Beníček, vedoucí oddělení kultury a cestovního ruchu MěÚ Rožnov.

Akce navazuje na velmi úspěšný loňský premiérový ročník Valašského letňáku, který putoval po všech obcích Sdružení mikroregionu Rožnovsko. Promítat se v obcích mikroregionu bude i v letní sezoně 2020, navíc se tedy k tomu přidávají i pravidelné čtvrtky v Rožnově.

Informace o všech promítáních Valašského letňáku v Rožnově i v mikroregionu Rožnovsko můžete sledovat na webu akce zde.

Bc. Marek Havran