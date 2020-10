V pátek se v Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava konalo finále 10. ročníku Velké ceny malých zoologů – soutěže pro žáky 4. a 5. tříd základních škol celého Moravskoslezského kraje. Téma jubilejního ročníku bylo „Pod hladinou“. Vítězem se stalo družstvo s příznačným názvem „Jistebničtí kapři“ ze ZŠ T. G. Masaryka Jistebník.

Soutěž v Zoo Ostrava | Foto: Archiv Zoo Ostrava

Základní kolo soutěže, v níž žáci soutěží v sedmičlenných družstvech, prověřuje nejen znalosti žáků z biologie, ale také jejich fyzickou zdatnost. Žáci běží areálem zoo po trase vytyčené z otázek, jejichž správné odpovědi je dovedou až k cíli. Pokud by soutěžící zodpověděli všechny otázky týkající se života pod hladinou správně hned napoprvé, uběhli by vzdálenost asi 1,4 km. Kdyby se ale naopak pokaždé spletli a museli se vždy vracet, trasa by se jim protáhla na něco málo přes čtyři kilometry. Základního kola soutěže, které probíhalo ve dnech 9. až 11. září, se zúčastnilo 245 žáků ze 14 škol z celého Moravskoslezského kraje. Trasu mimo soutěž v letošním roce absolvovalo také několik seniorů z Kopřivnice, kteří se v zoo účastnili programu v rámci univerzity třetího věku.