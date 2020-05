„Po více jak půlroční přestávce se muzeum představí v plné kráse! V chalupách přivítají návštěvníky tetičky a demonstrátoři, kteří budou jejich průvodci po areálu Valašské dědiny. Technické stavby na vodní pohon v Mlýnské dolině ožijí díky zručnosti našich mistrů. Samozřejmě bude také otevřen areál Dřevěného městečka, ve kterém se mimo jiné nachází unikátní funkční Poštovna, odkud lze poslat pohlednici z výletu. Návštěvníci již budou moci také ochutnat valašské speciality v muzejních hospodách. Přístupné jsou opět i naše stále expozice v Sušáku a v Domě Pod Strání,“ pozval Jindřich Ondruš, generální ředitel Národního muzea v přírodě.

Otevřeno je denně od 9.00 do 17.00 po 7 dnů v týdnu. K prohlídce všech areálů je možno si zakoupit okružní vstupenku do všech částí muzea. V ceně vstupenek do jednotlivých areálů jsou zdarma vstupy na výstavy v objektu Sušák.

V rámci protiepidemiologických opatření platí pro návštěvníky povinnost dezinfikovat ruce ve vstupních prostorách pokladen, dodržovat rozestupy a řídit se pokyny zaměstnanců VMP.

Zdroj: archiv VMP

Pavlína Polášková