Soutoky se nacházejí v v katastrech obcí či měst nebo alespoň v okresech a je možné se u nich vyfotit i se sokolskými artefakty. Pod událost na facebooku můžete přidávat své fotografie. Pokud nemáte facebook, zašlete je mailem na jzahradnikova@sokol.eu.

Ostravice a Odra

Dvě největší řeky Ostravy mají soutok a orientační místo na červené turistické trase. Rozcestník se nachází na lesní cestě vedoucí z areálu Hornického muzea podél toku řeky Odry do městské části Ostravy do Koblova. Kolem vede značená cyklostezka, po které se vydáme do areálu golfového hřiště v Šilheřovicích. Soutok lze spatřit v průhledu mezi stromy z lesní cesty vedoucí podél toku Odry.

Zdroj: Jiří Baran

Sokolská výzva

Vydjte se ke "svému" soutoku a pořiďte nějaké zajímavé fotografie. Nejlepší bude fotka účastníků akce u soutoku ideálně se sokolskou symbolikou. A když přidáte také fotku nějaké zajímavosti v okolí, bude to jen k dobru. Může to být například most, zajímavá socha, brod nebo přívoz.