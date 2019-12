Na své druhé ženské mistrovství světa se vydá brankářská jednička Nikola Příleská. Vysoká brankářka, která v kariéře prošla Kolínem nebo Židenicemi v mezičase přidala dva tituly s Vítkovicemi, přičemž obě ostravská Superfinále odchytala. Ve Švýcarsku opět vytvoří brankářskou dvojici s Janou Christianovou z Chodova.

Superfinále 2016 mělo jasně danou hrdinku: hrdá Lotyška se švédským pasem Lauma Visnevska zavřela vítkovickou bránu na sedm západů a po nájezdové loterii slavila s týmem nečekaný titul. Nejen, že Vítkovicím tehdy při odchodu Lenky Kubíčkové do Mory, vytrhla pořádný trn z paty, nakonec se tak tato brankářka, které mimochodem pomohlo v aklimatizaci to, že umí polsky, mohla radovat z mistrovského titulu.

Ve Švýcarsku se představí poosmé jako strážkyně lotyšské svatyně. O světový šampionát v Bratislavě přišla měsíc před začátkem kvůli zranění kolene, Kamila Paloncyová se ale dala dohromady a byť nestihla letošní stříbrný Champions Cup, nakonec přesvědčila k tomu, aby byla nominována na své druhé mistrovství světa. Premiéru na největší ženské florbalové akci prožije Ivana Šupáková. Vítkovická univerzálka prožila strhující rok 2019: nejprve si podmanila ostravské Superfinále, získala čtvrtý titul, následoval akademický šampionát, pozvánka do ženské reprezentaci a předčasný vánoční dárek v podobě premiérové nominace na mistrovství světa.

Jednou z největších hvězd českého týmu by měla být Denisa Ratajová, vítkovický fanoušek si pak jistě dobře pamatuje také na Natálii Martinákovou a Terezu Hanzlíkovou. A konečně do světa se z Vítkovic vydala také Tereza Urbánková. Už tradičně silné zastoupení budou mít Vítkovice ve slovenské reprezentaci. Chybět samozřejmě nebude Denisa Ferenčíková, staronová kapitánka Rytířek, která by měla nést útočný prapor svého týmu. Chybět nebudou ani Jana Trošková s Andreou Šidlovou. Obě se téměř zázračně včas uzdravily a v Neuchâtelu tak budou schopny nastoupit. Pozornosti jistě neuniknou ani kapitánka loňských šampionek a stříbrných medailistek z Champions Cupu Alžbeta Ďuríková a Michaela Šponiarová s Katarínou Klapitovou.

V realizačním týmu pak Slovenky budou mít k dispozici legendu masérského řemesla – Josefa Pečonku, který rovněž od začátku roku 2019 spolupracuje s Vítkovicemi. V posledních letech se Vítkovice zaměřily na polský trh a také v tamní reprezentaci již stihly zanechat stopu.

Druhý seniorský šampionát tak čeká Zuzannu Krzywak, poprvé si na vrcholné ženské akci zahraje také talentovaná Dominika Buczek. Stálicí polského výběru je pak Justyna Krzywak, kterou čeká již čtvrté mistrovství světa. Poslední hráčkou, která zažije rovněž premiéru na seniorském šampionátu, je pak Singapurka Siti Nurhaliza Khairul Anuar. Program českého týmu v základní skupině Neděle 8. 12. od 10:30 proti Lotyšsku Pondělí 9. 12. od 19:30 proti Švédsku Úterý 10. 12. od 16:30 proti Slovensku

Michal Dannhofer