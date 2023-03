Mistrovství se zúčastnilo 136 zápasníků z 26 oddílů ČR. Do Brna odcestovala skupina devíti vítkovických volnostylařů, aby zde bojovali o co nejlepší umístění.

Nejvíce se dařilo Nele Manilové, která zvítězila ve všech třech utkáních ve váze do 46 kg a stala se tak mistryní ČR žákyň, a to i přesto, že je věkem ještě mladší žákyně.

Druhý titul získala ve váze do 66 kg Julie Kovářová. Mezi chlapci jsme však na titul nedosáhli, nicméně určitá spokojenost zde panuje, poněvadž kromě Daniela Mrštíka, který zápasil ve váze do 62 kg získali všichni medaili.

Mezi žáky to byl ve váze do 52 kg Jakub Morong, který se umístil na 3. místě, ve váze do 57 kg se na 3. místě umístil Sebastián Sýkora.

Na druhých místech se ve váze do 75 kg umístil Rostislav Habr a ve váze do 100 kg Vojtěch Faruzel. Mezi juniory byl na 2. místě do 61 kg Jan Kordek a ve váze do 74 kg Petr Grygerek.

Roman Piskoř