Protože by byla škoda nevyužít jeho velké popularity, uspořádal Běžecký klub Vratimov následně náhradní závod. Tak vznikl Zlatý podzim. Původně patnáctikilometrová trať byla později zkrácena na 10 kilometrů.

„Situace se s epidemií nemoci covid-19 se bohužel promítla ještě i tomto ročníku. Závodní pole čítající běžně přes sto běžců tentokrát poněkud prořídlo. Nic to ale neubralo na atraktivnosti akce, kterou si její účastníci velmi pochvalovali,“ řekl předseda pořádajícího klubu Zdeněk Fejgl.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.