VIDEO: Historická tramvaj Komárek v sobotu opět brázdila ulice Ostravy

Čtenář reportér

Vyhlídkové jízdy historickými tramvajemi po Ostravě se uskutečnily u příležitosti konání dvou významných akcí - jízdy Barborkou u příležitosti konání Setkání hornických měst a jízdy Komárkem pak v rámci Bambifestu. Jízdy Komárkem vedly po trase Zábřeh – Svornosti – Kino Luna (dočasná zastávka na ul. Svornosti) a zpět. Poprvé Komárek vyjel ze Zábřehu v sobotu 9. září dopoledne v 9.50, dále pak vyjížděl co 20 minut až do 17.50 hodin. Od Kina Luna vyjel Komárek v 9.55 a ve 20minutovém intervalu jezdil až do 17.55 hodin. Jízdy Komárkem byly zdarma. Za text a video děkujeme panu Tomáší Hrdličkovi.

Ulicemi Ostravy se proháněla historická tramvaj Komárek. | Video: Tomáš Hrdlička