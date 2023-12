O zajímavém výletu do Ostravy nám napsala paní Eva Raidová. Za její text a fotografie děkujeme.

Výlet do České televize a DOV s Univerzitou 3. věku. | Foto: Foto: Eva Raidová

Slezská univerzita v Opavě v rámci Univerzity třetího věku pořádala před deseti dny exkurzi pro své posluchače cyklu přednášek „média, film a umění“ zájezd do České televize Ostrava a do Velkého světa techniky v Dolní oblasti Vítkovic.

Program byl velmi zajímavý. Během exkurze v ČT Ostrava nás provázela paní Mgr. Tereza Nováková, koordinátorka vysílání. Vysvětlila a ukázala nám, kde a jak vše vzniká. Navštívili jsme dvě vysílací studia, režijní komplex a digitální obrazovou střižnu. Prohlédli jsme si místa, která můžeme vidět na obrazovkách, ale i místa, která zůstávají očím skryta, nicméně jsou velmi důležitá. Naše laické otázky byly odborně vysvětleny, mohli jsme si například vyzkoušet čtení ze čtecího zařízení a posadit se do křesla jako bychom právě hlásili zprávy…

Poté jsme se přesunuli do DOV do Velkého světa techniky. Kdo chtěl, mohl shlédnout film 3-2-1 /2D/, dále jsme si prohlédli zajímavé expozice buď individuálně anebo v doprovodu animátora, který nás provedl a vše vysvětlil. Stálá expozice zahrnuje interaktivní výstavy Svět civilizace, Svět vědy a objevů a Svět přírody. Dále jsou zde nově nainstalovány výstavy ZOOM - zaměř, objev, odhal, mysli - je to interaktivní výstava, jejímž cílem je rozvoj vizuální gramotnosti /schopnost porozumět obrazovému materiálu-fotkám/ a kritickému myšlení.

Druhá výstava je Žít normálně, jedná se o zážitkový vzdělávací program, který návštěvníkům umožní setkání se světem lidí se zdravotním postižením. Je to tady velmi zajímavé, a protože jsme byli omezeni časem, zdaleka jsme vše neprošli, nevyzkoušeli si… a je jasné, že se sem vrátím, nejlépe s vnučkami a vymezíme si na to podstatně delší čas… Velký dík patří naší organizátorce paní Lucii Beckové, která se o nás starala a vše zařídila.

Eva Raidová