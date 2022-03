Pro děti bude k dispozici herní dřevěné kolejiště, kvíz, dílny a další doprovodné aktivity. Vítaným zpestřením pak bude možnost pořízení tematické fotky ve fotokoutku, 3D tisk a potisk hrníčků, které se dají využít jako dáreček a možnost vyzkoušení virtuální reality. Občerstvit se během akce můžete u Mental Café.

Výstava proběhne o víkendu 9. a 10. 4. 2022 a to oba dny od 9:00 do 17:00. Vstupné je 60,- za osobu a děti do 2 let mají vstup zdarma. Aktuality ohledně výstavy naleznete na FB události. V rámci výstavy je vyhlášená i výtvarná soutěž o které najdete další informace na www.svczabreh.cz.

Aneta Kiková

