Akce proběhne v dubnu, kdy se s vámi rádi setkáme na pobočce Střediska volného času Ostrava-Zábřeh v areálu bývalé ZŠ Zálom. K vidění bude Modulové kolejiště v měřítku 1:120 a v délce cca 100 metrů, dále Interaktivní dioráma a kolejiště Intelino Smart Train.

Výstava železničních modelů nabídne vláčky, ale i spoustu další atraktivní zábavy.Zdroj: Aneta Fabiánová

Novinkou bude akční prezentace RC modelů terénních aut. Pro děti bude mimo jiné k dispozici herní dřevěné kolejiště, kvíz a další doprovodné aktivity.

Vítaným zpestřením pak jistě bude možnost pořízení tematické fotky ve fotokoutku, 3D tisk a potisk hrníčků, které se dají využít jako dáreček a dále virtuální realita.

Občerstvit se během akce můžete u Mental Café. Výstava železničních modelů proběhne o víkendu 1. a 2. dubna 2023 (od 9.00 do 17.00 hodin). Vstupné je 70 korun za osobu a děti do 2 let mají vstup zdarma. Na akci se dá platit pouze v hotovosti.

S výstavou jsou také spojené soutěže – Výtvarná soutěž a Soutěž ve 3D tisku. Informace k soutěžím naleznete na www.svczabreh.cz

Aneta Fabiánová