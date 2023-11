Výtvarná lahůdka: Dílo Andyho Warhola bude k vidění v Ostravě

Černý rolák a džíny, na hlavě stříbřitá paruka a tmavé brýle. I tak lze charakterizovat amerického malíře, grafika, filmového tvůrce a vůdčí osobnost amerického hnutí pop-artu Andyho Warhola (1928 až 1987) se slovenskými kořeny.

Díla Andy Warhola budou k vidění v Ostravě. | Foto: repro VMO/ The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc.

Pittsburgský rodák Andrew Warhola, který si později začal říkat Andy Warhol, byl synem rusínských přistěhovalců, kteří pocházeli z uherské vesničky Miková (dnes součást severovýchodního Slovenska v okrese Stropkov). Jako výtvarník začínal coby ilustrátor reklamních předmětů. Poté, kdy se v roce 1949 přestěhoval do New Yorku, začal úspěšnou kariéru ilustrátora časopisů a designera reklam. Během šedesátých let minulého století se Warhol vypracoval na jednoho z nejproslulejších amerických umělců své doby. Prahl po slávě… Celý život prahl po slávě a bohatství. Rád trávil čas v tichu a obklopoval se starožitnostmi a kýčovitými předměty. Jeho dvě nejmilejší činnosti byly nakupování a fotografování. Zemřel 22. února 1987 na srdeční záchvat po rutinní operaci žlučníku. Bylo mu osmapadesát. Zůstali po něm dva jezevčíci, ale především rozsáhlé dílo. „Znal jsem Andyho od útlého věku. Pamatuji ho jako ilustrátora. Seděl u stolu, vybíral si boty, prohlížel je a pak kreslil na papír. Dělal reklamu na boty. Jeho kresby se mi hrozně líbily. Žili jsme v Pittsburghu. Andy taky původně žil v Pittsburghu, než se přestěhoval do New Yorku. Naše rodina několikrát ročně jezdila za babičkou do New Yorku, kde bydlel i Andy. Když jsme přijeli, Andy nás vždycky rád viděl, zajímal se o nás. Divím se, jak mohl pracovat, když jsme byli na návštěvě, protože jsme vždycky dělali rotyku…,“ vzpomínal mimo jiné na slavného umělec a svého strýce jeho americký synovec James Warhola pro Radio Prague International v roce 2014, když bylo v pražské Husově ulici otevřeno Centrum pop-artu, kde má Andy Warhol svoji expozici. Výstava v Ostravě Výtvarné centrum Chagall v Ostravě připravilo výstavu Andyho Warhola nazvanou jednoduše: Z tvorby. „Jsem moc rád, že se nám podařilo vybrat kolekci známých i dosud méně známějších grafik umělce, který byl úzce spjat s americkou rockovou skupinou The Velvet Underground, které dělal od roku 1965 manažera. V sedmdesátých letech navrhl Warhol obal pro dvě desky kapely The Rolling Stones – Sticky Fingers (1971) a Love You Live (1977). V roce 1975 byl navíc požádán, aby vytvořil několik portrétů jednoho ze členů této kapely, Micka Jaggera. Je rovněž autorem obalů dvou alb Johna Calea, The Academy in Peril (1972) a Honi Soit (1981),“ připomíná kurátor ostravské výstavy a šéf Výtvarného centra Chagall Petr Pavliňák. Přehlídka grafik Andyho Warhola zde bude zahájena 16. listopadu v 17 hodin.