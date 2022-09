Téma letošní fotosoutěže se váže k našemu druhému předsednictví v Radě Evropské unie. Na zaslaných fotografiích může být zachyceno vše, co s Evropskou unií souvisí. Můžete nám posílat fotografie staveb, které byly postaveny či opraveny z peněz EU, dále by nás zajímaly fotografie z různých kulturních či společenských akcí, které EU spolufinancovala. Členství v Evropské unii nám umožnilo svobodně cestovat, volit, nakupovat, podnikat, no prostě žít ve svobodě, prosperitě a demokracii.