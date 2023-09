/VIDEO/ Evropské turné německé thrashmetalové legendy Destruction ke čtyřicátému výročí skupiny doznala jednu změnu ve složení hostů. Místo kanadských veteránů Razor na ní vystoupí kultovní američtí Whiplash. Thrashmetaloví titáni dorazí v rámci turné 1. listopadu také do Ostravy.

Americká thrash/speedmetalová osmdesátková legenda Whiplash zahraje v Ostravě, Pardubicích i Suchdole nad Lužnicí, 25. 9. 2023. | Foto: Deník/Radek Luksza

Kanaďané Razor odřekli „starý kontinent“ kvůli zdravotním trablům v kapele, tudíž za ně zaskočí právě Whiplash, kteří také patří k velkým jménům thrashmetalové scény z osmdesátých let minulého století. S deskami jako Power and Pain, Ticket to Mayhem nebo Insult to Injury se katapultovali mezi zásadní formace americké školy thrash metalu.

Zdroj: Youtube

I v devadesátých a nultých letech ovšem ve zběsilé produkci pokračovali. Přesvědčit se o tom vloni na podzim mohlo třeba publikum ve Zlíně, kde se skupina Whiplash objevila v rámci Headbanger´s Ball Tour.

Zdroj: Youtube

Termíny tří českých koncertů Destruction a jejich hostů Whiplash, Enforcer a Crisix zůstávají v platnosti. Je to středa 18. října v 19 hodin v hudebním klubu Žlutý pes v Pardubicích, středa 1. listopadu v 19 hodin v klubu Barrák v Ostravě a čtvrtek 2. listopadu ve stejný čas v kulturním domě v Suchdole nad Lužnicí.