Šek na 11 tisíc korun převzal z rukou přednosty a vrchní sestry Kliniky hematoonkologie FN Ostrava ředitel ostravského Centra pro rodinu a sociální péči, z. s. Bc. Marek Schneider: „Díky vaší pomoci můžeme pořídit resuscitační figurínu pro školení našich pracovníků a dobrovolníků. Je to věc, která nám velmi pomůže. Jsme moc rádi. Jsme tím darem a štědrostí opravdu velmi poctěni,“ uvedl ředitel organizace, která zajišťuje osobní asistenci dětem a mladým lidem se zdravotním postižením. Asistenti musí být pravidelně školeni v provádění resuscitace a díky resuscitační figuríně bude nácvik mnohem snazší.

Stejnou částku předalo vedení kliniky opavské organizaci Sírius, která poskytuje celoroční pobytovou sociální službu dětem, mládeži a dospělým s těžkým mentálním a kombinovaným zdravotním postižením. „Peníze použijeme na nákup audiotechniky pro naše děti. Zprávu, že si klinika vybrala právě nás, jsme přijali s velkým nadšením,“ uvedla při převzetí symbolického šeku sociální pracovnice Síria Bc. Kateřina Gerová.

Přednosta Kliniky hematoonkologie FN Ostrava prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. připomněl, že sbírku zorganizovali zaměstnanci letos už potřetí a dodal, že mnoho věcí pro pacienty může klinika zařídit jen díky dárcům. „Je hezké býti obdarován, což naštěstí naše pracoviště zažilo i v loňském roce, ale stejný rozměr je i darovat. Pro formování duše každého pracoviště je to určitě důležité. Proto to děláme a budeme v tom určitě pokračovat,“ uvedl. Vrchní sestra kliniky Mgr. Kateřina Hašová připomněla, že obdarované organizace vybrali sami zaměstnanci. Kontakt na ně měli už vloni. Nakonec ale pomohli synovi zemřelé kolegyně. „I v covidovém roce jsme se rozhodli, že vyhlásíme sbírku a výtěžek rozdělíme mezi obě vytipované organizace. Jejich zástupci věděli přesně, na co peníze použijí, a to nás velmi potěšilo,“ uvedla vrchní sestra.

Na Klinice hematoonkologie FN Ostrava poskytují specializovanou péči pacientům s onemocněním krve a krvetvorných orgánů. U vybraných diagnóz se zde léčí lidé nejen z celé republiky, ale i ze zemí Evropské unie.

Petra Petlachová