Bílovecká nemocnice funguje už 125 let. O tom, jak vypadaly oslavy tohoto půlkulatého jubilea, nám napsal pan Josef Zajíc. Za jeho příspěvek mu děkujeme.

Děti. | Foto: se svolením Josefa Zajíce

Akce se konala v pátek 26. května u příležitosti 125. výročí od založení Bílovecké nemocnice. Podle všech dostupných dokladů byla Bílovecká nemocnice s názvem Jubilejní nemocnice císaře Františka Josefa I. postavena v roce 1898. Odpoledne připravili a zajistili, tisková mluvčí Ing. Magda Otáhalová, ředitel nemocnice Ing. Josef Zajíc a další zaměstnanci Bílovecké nemocnice.

Okolní areál nemocnice je vlastně takový menší park s možností zajistit vše potřebné pro návštěvu obyvatel Bílovce a okolí. Ti byli upozorněni na nově zasazený strom. Strom plný energie, který bude růst třeba dalších 125 let a později, možná bude dominantou kruhu života. V 15.30 hodin uvítala všechny již natěšené děti a jejich rodiče k dlouho očekávanému představení Kája a Bambuláček moderátorka odpoledne a večera Magda Otáhalová. O skvělý koncert se postarala kamarádka dětí, culikátá holka, spolu se dvěma tanečnicemi. Sekundoval jim zlobivý kluk s velkou modrou bambulí. Pochází z malé vesničky jménem Bambulov. Děti byly nadšené. Zpívaly, tančily,. Radovali se i jejich tančící rodiče. Po skončení koncertu rozdali pořadatelé dětem drobné dárečky.

V rámci oficiálního zahájení k návštěvníkům promluvil starosta města Bílovce Martin Holub. „Jsem rád, že tu mohu být aspoň na chvíli a účastnit se oslav 125. výročí založení Bílovecké nemocnice. Určitě za tu dobu neprošla jenom pěknými chvílemi. Zažila i těžké chvilky. Mohu konstatovat, že tu cestu nemocnice zvládla na jedničku. Nemocnice to není jenom budova. Nejsou to jen pacienti, ale také veškerý personál. Při této příležitosti bych jim rád poděkoval. Všem zaměstnancům bych chtěl popřát mnoho elánu do budoucna," řekl závěrem starosta města Bílovce.

Program po dospělé i děti pokračoval vystoupením kejklíře a v 18.00 hodin závěrečným koncertem Cover Hany Zagorové a kapely GONG. Pro děti byl až do večerních hodin otevřen skákací hrad, malování na obličej a další atrakce.. Bylo zajištěno občerstvení všeho druhu.

