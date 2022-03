Je otevřená od 9 do 19 hodin.

Telefonní kontakt je 608 470 803.

Jakým materiálem přispívat přednostně?

Sbírají se především spacáky, deky, karimatky, dětská strava pro nejmenší (1-2 roky), teplé bundy, mikiny, flísové čepice, svetry, rukavice, nákrčníky (nic jiného z oblečení nenoste), z elektroniky nabité powerbanky + univerzální kabely k nim, svítící baterie + baterky, čelovky, zdravotní prostředky (autolékárničky, náplasti, individuálně balené obvazy, analgetika a protizánětlivé léky, černé uhlí, kapky do očí, rukavice, termofólie, sterilní krytí), desinfekce, vitamíny / minerály a hygienické prostředky, které jsou potřeba pořád, stejně jako rychlý zdroj energie pro tělo v podobě proteinových tyčinek, hroznového cukru a čokolády, dále také instantní jídla (lehké na přepravu a snadné na přípravu např. čínské polévky a instantní těstovinové pokrmy) a termosky na čaj (10 litrů a více).

Vlak s prvními pasažéry z Ukrajiny přepravil v pořádku 500 osob do bezpečí. V dalších dnech bude jezdit pravidelný spoj vždy v 16 hodin místního času z Čopu. Převáží se pouze ženy, děti a osoby nad 60 let, a to ukrajinské, běloruské, ruské, nebo evropské národnosti. Soupravy poskytují střídavě České dráhy, Gepard Express, Arriva a to vždy bezplatně.

Cílem projektu je zajistit bezpečnou přepravu cestujících, kteří byli nuceni opustit svůj domov.

Jakmile je vlak zpátky v Česku a vystoupí cestující, nakládá se další humanitární pomoc a vlak se vypravuje zpět do Čopu.

Web: www.zeleznicepomaha.cz

