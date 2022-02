Závod pro děti byl připraven na 400 a 800 metrů. Menší děti mohly běžet i za doprovodu rodičů. Ihned po doběhu dětí pořadatelé vyhlásili výsledky tří nejrychlejších dívek a chlapců. V 11 hodin byl odstartován společný běh na 4 kilometry, což byl jeden okruh krásným, upraveným prostředím prosluněných Komenských sadů. Na tuto distanci vyběhlo 158 závodnic a závodníků juniorek, juniorů, žen, mužů věkových kategorií od juniorů do 23 let až do 50 let starších. Stejné věkové kategorie pořadatelé vyhlásili i na 8 kilometrů.

Sto dvacet osm závodnic a závodníků běželo dva okruhy. Podél vytýčené tratě je povzbuzovali diváci, fanoušci i náhodně procházející se lidé. Díky skvělé organizaci pořadatelů vše proběhlo ve vyhlášeném časovém pořadu. Medaile a diplomy spolu s pořadateli předával starosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, pan Petr Veselka. Závod se zúčastněným líbil. Před prvními závodníky jel na kole vodič a po proběhnutí prvního uzavíral trať. Všichni závodníci obdrželi po doběhu do cíle na Prokešově náměstí medaile a bylo jim poskytnuto občerstvení. Nejlepší tři v kategoriích obdrželi medaile a věcné ceny.

"Závod se podařil. Na únor bylo pěkné slunné počasí, jen drobný větřík se proháněl okolo řeky Ostravice. Vzhledem k epidemiologickým opatřením zde dnes mohli běžet jen očkovaní a ti, kteří vyhovovali epidemiologickým nařízením. Při další akci, kterou budeme pořádat 12. února v Olomouci již budou moci startovat všichni," sdělil mimo jiné ředitel závodu Ing. Tomáš Pavel.

Výsledky bez ohledu na věkové kategorie: 4 km Ženy : 1. st. č. 1129 Kašná Markéta TJ Jäkl Karviná 16:29 Muži : 1. 1206 Taran Jan Adam Mattoni Freruum Frýdek -Místek 15:18 8km Ženy : 1. 142 Urbánková Alfery Hana Moravská Slávia Brno 33:19.61 Muži : 1. 85 Muras Petr Kerteam 28:03.93

Kompletní výsledky včetně mládeže najdete na: www.sport-base.cz

Josef Zajíc

