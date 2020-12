Po téměř dvouměsíční přestávce se brány Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava opět otevřely návštěvníkům. Přístupný je venkovní areál i pavilony. Restaurace Saola je rovněž v provozu. Během návštěvy je však třeba dodržovat určitá pravidla.

Mládě pandy červené | Foto: Monika Vlčková

Dnes se opět otevřela i ostravská zoologická zahrada. V tomto období je otevřena každý den, a to od 9 do 16 hodin. Pokladny a pavilony se zavírají o hodinu dříve, tj. v 15 hodin. Zájemci o návštěvu mají možnost zakoupit vstupenky na pokladnách nebo online. Po celou dobu pobytu v areálu je nutné mít zakrytá ústa a nos a dodržovat bezpečné dvoumetrové rozestupy. Shlukovat se mohou skupinky maximálně do 10 lidí. Při vstupu do pavilonů je třeba dodržovat maximální kapacitu vnitřních prostor uvedenou na jednotlivých vstupních dveřích. Restaurace Saola je v provozu v souladu s platnými omezeními. Občerstvit se zde můžete od 10 do 16 hodin.