O víkendu, v sobotu 9. září prošel branami Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava letošní půlmiliontý návštěvník. Letos si dal načas. Dorazil o čtyři dny později, než loni.

500000 návštěvník v Zoo Ostrava roku 2023, dorazil z Kravař 9. září. | Foto: Zoo Ostrava

Adam Miketta do Ostravy přijel s kamarády z Kravař, z městské části Kouty. Obdržel pamětní list a tašku s upomínkovými předměty.

„Díky slunečnému a teplému víkendu už ale celková letošní návštěvnost zatím převýšila tu loňskou, kdy byla poprvé v historii Zoo Ostrava překonána hranice 600 000. Od začátku roku 2023 už přišlo do zoo přes 510 tisíc lidí. Příznivé počasí láká k návštěvě nejen o víkendech, ale stále více zájemců přijíždí i v pracovní dny,“ uvedla mluvčí zoo Šárka Nováková.

Zoo je v září otevřena od 9 do 18 hod. Pavilony a pokladny se zavírají o hodinu dříve. Poslední možný vstup do areálu je v 17 hod. Platí to i pro držitele permanentních vstupenek. Lidé si stále mohou prohlídku zoo zpestřit komentovaným setkáním u vybraných druhů zvířat, a to i během všedních dnů, projet se safari expresem přímo mezi zvířaty nebo mohou o sobotách a nedělích nahlédnout do pěstebních skleníků v rámci komentovaných prohlídek s průvodcem.