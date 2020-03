Místostarosta města Jakub Matuška však zmínil, bourání těchto objektů městu působí také starosti. „Přebývali tam totiž lidé bez domova. A ti odtamtud museli odejít. Nyní máme v ruce aktuální statistiky, které hovoří o tom, že bezdomovců je na území Břeclavi 106. Loni jsme jich evidovali sedmdesát. To je velký nárůst,“ vyčíslil.

O tom, že se chystá demolice objektů, informovali lidi bez domova břeclavští strážníci a sociální pracovníci města. „Šlo o několik osob, kterým jsme již asi před měsícem řekli, že je třeba, aby se vystěhovali. Někteří v místě zůstávali ještě den před tím, než přijely bagry. Nyní budeme sledovat, zda se přesunuli do jiného squattu ve městě, nebo zda z města odešli úplně,“ okomentovala mluvčí strážníků Lenka Rigó.

Aktuální situaci sleduje také ředitel Oblastní charity Břeclav Josef Gajdoš. „Čísla jsou to alarmující. Vyvstává otázka, kde vlastně nyní tito lidé přebývají. Protože v Útulně, jejímž úkolem je především nahradit squatty, jich krátkodobě pobývá jen mezi sedmnácti až dvaceti,“ naznačil Gajdoš.

Útulna, jejíž provoz dotuje město, nahradila azylový dům. Ten k 31. prosinci 2018 ukončil činnost. I její čas se ale brzy naplní. A to už 14. dubna. „Budeme muset řešit, kam bezdomovce uložíme. Uvažovali jsme už i o podobném projektu, který úspěšně funguje v Zábřehu na Moravě. Ubytovnu tam provozují technické služby města. Jejich pracovníci zároveň sociálně aktivizují lidi bez domova, a zapojí je i do pracovního procesu. Dokonce je i vzbudí do práce,“ nastínil vizi místostarosta.

Pozitivně zareagoval i ředitel Gajdoš. „Určitě jde o dobrý nápad. Ono snažit se lidem pomoci postavit se na vlastní nohy přes práci je ideální,“ myslí si.

Tím, že by Břeclavi citelně chyběl azylový dům, si není zcela jistý. „Kapacita Útulny je asi šedesát lůžek. Když si uvědomím, jak málo je teď přes zimu naplněná, tak přemýšlím, zda by lidé bez domova o zařízení podobného typu vůbec měli zájem. Azylové domy jsou jak v Brně, tak i v Hodoníně a Znojmě. A místa pro dvacítku lidí mají volná,“ zauvažoval Gajdoš.

Myšlenka zřízení ubytovny pod patronátem technických služeb města se líbí i Monice Salay, která se práci v sociální oblasti věnuje roky. „Přijde mi to jako velmi vstřícný a nadějeplný krok. A proč ne? Dopad nedokážu odhadnout, jelikož je mezi lidmi bez přístřeší určité procento těch, kteří takhle jednoduše žít chtějí, nazvala bych to volně. Určitě by bylo třeba sociálních pracovníků, kteří by pomáhali se závislostmi, s úřady a podobně. Je třeba to velmi dobře promyslet, prokonzultovat a naplánovat,“ reagovala na nápad Salay.

Lidé bez domova v Břeclavi

- Loni evidovala břeclavská radnice 70, letos aktuálně již 106 lidí bez přístřeší.

- Azylový dům, který svou činnost ukončil ke 31. prosinci 2018, nahradila Útulna. Zařízení, jehož provoz dotuje město, přestane fungovat 14. dubna.

- Lidé bez domova v Břeclavi přebývají i ve squattech. Těmi byla i budova bývalé školky Na Pěšině a diskotéka Miami.