Instalovali ji sem dobrovolníci ze společnosti Wander Book jako poděkování všem obětavým lidem během koronavirové epidemie. Organizátoři k tomu využili ručně šitou ústenku, která ke stejnému účelu posloužila díky agentuře Boží mlýny už na Svitavsku. V květnu na Langerově vile přímo ve Svitavách a o Velikonocích na Kolumbově vejci ve skalách u Skutče.

Roušku s nápisem Já chráním tebe, ty chráníš mě ušili nadšenci z agentury Boží mlýny svépomocí za 2,5 hodiny. Má plochu 400,3 x 197 centimetrů, tedy 78 866 cm2, což je přesně desetimiliardtina rozlohy České republiky. „Rouška je pro nás symbolem nesobeckosti a solidarity v časech, kdy jsme významněji než kdy jindy všichni odkázáni na sebe,“ popsal Jiří Sehnal z agentury.

Vznikne nová verze Turistické vizitky Bramberk s rouškou

Návštěvníci roušku uvidí, když zvednou hlavu před vchodem do rozhledny. „Nejdříve jsme si jí nevšimli, až se syn podíval nahoru a ptal se, co to je. Pěkná akce,“ popsal Petr Pokorný, který si na Bramberk v pondělí udělal odpolední výlet s dětmi.

S nápadem převzít roušku od agentury a vystavit ji na Bramberku přišla Wander Book, společnost propagující turistiku po Česku a produkující oblíbené turistické vizitky. „I když od 25. května povinnost nosit roušky venku padla, chtěli bychom tímto gestem poděkovat všem lidem, kteří pomáhali a nadále pomáhají v této nelehké koronavirové době,“ vysvětlil ředitel společnosti a liberecký fotograf Rudolf Ropek.

Rozhledna patří městu Lučany nad Nisou. „Přišli s nápadem a nám se to líbilo. Bramberk je na chvíli zase jiný,“ pochválil čin starosta Jiří Řešátko.

Vzhledem k vládním opatřením kvůli šíření koronaviru je dopad na cestovní ruch markantní a Češi tak s největší pravděpodobností letošní léto stráví na dovolené v tuzemsku. „Chtěli bychom je tímto symbolem povzbudit a vzkázat jim, že i Česká republika má co nabídnout,“ řekla organizátorka vyvěšení roušky na Bramberku Jana Oršulíková.

Domácí turismus hraje roli jakési záchranné sítě. A právě společnost Wander Book ho podporuje. Firma je nositelem projektu Turistický deník. Rudolf Ropek a jeho patnáct stálých zaměstnanců vyrábí v Liberci turistické vizitky, které si lidé můžou nalepit jako vzpomínku na svůj výlet třeba do deníku. „Lidé si mohou zaznamenávat své zážitky formou zápisků, razítek a nalepování vizitek,“ vysvětlil Ropek.

Jako upomínka na nelehkou životní etapu všech obyvatel České republiky vznikne nová verze Turistické vizitky Bramberk s rouškou, která bude dostupná od prázdnin a pomůže restartovat návštěvnost známých i neznámých kulturních památek a jiných zajímavých cílů.

Turistických vizitek Ropek vymyslel a z velké části sám nafotil cirka jedenáct tisíc druhů. Dnes už na nich nejsou jen fotografie výletních míst, ale i známých osobností nebo sportovních týmů.