Ubytovaní hosté se musí při příjezdu do hotelu či penzionu prokázat negativním PCR nebo antigenním testem ne starším než 48 hodin, certifikátem o očkování nebo dokladem o prodělání nemoci covid-19 v uplynulých 180 dnech.

Mohou být obsluhováni v hotelových restauracích, a to v čase od 06:00 do 21:59. Jenže tradiční občerstvení formou samoobslužných švédských stolů je zakázáno. Nesmí se ani do wellness zařízení včetně saun nebo solných jeskyní, fitness centra a posilovny fungovat mohou, ale mají omezení kapacity.

Není proto divu, že Česká hotelová asociace v prognóze, kterou nedávno citovala ČTK, předpovídá obsazenost hotelů v Praze nejvýše z 30 procent. První čtvrtletí letošního roku bylo pro oblast cestovního ruchu takřka likvidační – Praha zaznamenala téměř 94,6% pokles oproti roku 2019, kdy se ještě z Číny neříšil nový typ koronaviru. Do hlavního města přijelo ještě méně lidí než při prvním „lockdownu“ na jaře 2020, kdy se vinou opatření proti covidu cestovní ruch propadl o více než 93 procent.

Svou roli teď sehrálo i březnové uzavření okresů, který na návrh ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) schválila menšinová vláda Andreje Babiše (za ANO). Podle údajů Českého statistického úřadu do hlavního města během prvních tří měsíců roku přijelo pouhých 82 109 hostů, z toho 65,4 procent tvořili domácí turisté, po nich následovali hosté ze Slovenska a Německa. Dohromady zde strávili 193 538 nocí.

Praha se zaměří na tuzemské hosty

Ulice pražského historického centra jsou ještě na konci května poloprázdné. Na hloučky turistů skoro nenarazíte, spíše jde o menší skupiny, zamilované páry či partu kamarádů nebo zahraničních studentů a pracovníků. „V podstatě tak došlo k vymazání České republiky z turistických map. Chybějící hosté způsobili obří výpadky v tržbách hoteliérů, kteří se dostávají do existenčních problémů,“ zhodnotil hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Magistrátní agentura Prague City Tourism oznámila, že letos se zaměří především na domácí klientelu. „Budeme cílit na tuzemské návštěvníky. Sice věříme, že se bude situace už jenom zlepšovat, ale stále nejsou jasně nastavená pravidla cestování s ohledem na různé tempo očkování a odlišný vývoj nákazy v jednotlivých státech,“ uvedl v tiskové zprávě předseda představenstva František Cipro.

Podle pražské radní pro kulturu a cestovní ruch Hany Třeštíkové (Praha sobě) umí vedení metropole „do Prahy nalákat poměrně vysoký počet tuzemských návštěvníků“. Stejně jako před rokem počítá Třeštíková s pomocí kampaně „V Praze jako doma“, kdy získávali ubytovaní hosté výhody formou voucherů, které uplatnili při vstupu do muzeí, galerií nebo třeba do zoo. Nyní – pokud se uvolňování protiepidemických opatření nezadrhne – přibudou ještě vstupenky na kulturní akce. Praha ve spolupráci se státní agenturou CzechInvest připravuje rovněž marketingovou kampaň.

Jenže ani tato iniciativa magistrátu pravděpodobně nezachrání spoustu hoteliérů, mezi nimiž podle analytiků propukne cenová válka – a někteří po znovuotevření raději zavřou, než dorazí zahraniční klientela. Ti, co jsou v nájmu, nejspíš ještě letos zkrachují. Vždyť i miliardář Daniel Křetínský a majitel fotbalové Sparty kvůli koronavirové situaci pozastavil stavbu luxusního hotelu vedle sparťanského stadionu na Letné.

Radovat se mohou alespoň zákazníci, protože za dvojlůžkový pokoj a noc lidé zaplatí v průměru méně než 1000 korun, což je oproti „době před covidem“ propad o 80 procent. Podle předsedy České hotelové asociace Marka Boury navíc hosté, kteří se dříve ubytovávali ve tříhvězdičkových hotelech, teď využijí služeb čtyř nebo dokonce pětihvězdičkových – za cenu tříhvězdičkových. Tento trend bude podle Boury pokračovat minimálně v dalších dvou letech. „Některé naše interní předpoklady dokonce hovoří až o vleklém pětiletém problému,“ doplnil.

Chystá Hřib kvóty pro zahraniční turisty?

Předseda představenstva a generální ředitel společnosti EuroAgentur Hotels & Travel Josef Bára agentuře ČTK řekl: „Poptávka na Prahu je velmi vlažná. Nejasnosti v pravidlech, respektive jejich nejednotnost v rámci Evropské unie cestovnímu ruchu nijak neprospívá.“ Podmínky pro vstup cizinců (hlavně těch ze zemí mimo EU) jsou klíčové také podle generálního ředitele pražského hotelu Four Seasons Martina Della. Je každopádně zřejmé, že v letošní sezoně se v oblasti cestovního ruchu bude bojovat o evropský trh.

Dosud se ubytovávali v hotelech obchodní cestující, filmové štáby či lidé na ozdravných pobytech. Výpadek turistů v Praze je dán rovněž zakázaním kongresů. Od 31. května je končící ministr zdravonitctví Petr Arenberger (za ANO) povolil pro 250 účastníků uvnitř i venku. Ani to však podnikatele nevytrhne.

Praha plánuje kvóty na turisty, nebo rovnou postaví zeď a hraničáře s kulometem na hranicích města? pic.twitter.com/FNNA6F60Ph — Pavel Pěčonka (@peconkapavel) May 11, 2021

Klid zástupcům hotelnictví nedodal zřejmě ani vzkaz pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti), jenž sdílel v průběhu května na facebookovém profilu grafiku s počtem turistů v hlavním městě – přičemž zahraniční hosty symoblizovaly čínské pandy. „Teď jsme v druhém extrému a vlivem covidu je Praha bez turistů. Ale ideálem je zlatá střední cesta, udržitelný turismus a město pro všechny,“ napsal Hřib, což si někteří kritici vyložili tak, že magistrát plánuje kvóty pro turisty. Nebo snad opevní území metropole a bude hlídat hranice města?