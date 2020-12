Meziříčská radnice vydala varování, v němž důrazně nedoporučuje veřejnosti až do odvolání vstup do řeky ani koupání zvířat či jakýkoliv odběr vody od mostu do místní části Juřinka směrem dále po toku.

„Došlo k úniku dosud neznámé látky do řeky a to z výpusti pod mostem na pravém břehu řeky, která vede z areálu bývalé Tesly Rožnov pod Radhoštěm,“ informoval úřad.

Na únik neznámé látky do Bečvy dnes ráno úřady upozornili valašskomeziříčští ochránci přírody.

„Z potrubí vytékala rosolovitá, průzračná kapalina, ve které bylo něco, co vypadalo jak rozmočené noviny. Přímo pod výpustí pak byly čtyři mrtvé ryby,“ popsal Milan Orálek z Českého svazu ochránců přírody Valašské Meziříčí.

Podle jeho slov stačili přivolaní hasiči látku zachytit, sesbírali také mrtvé ryby a odebrali vzorky, které poputují na rozbor do laboratoře ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Neustále se opakující úniky chemikálií do Bečvy podle Milana Orálka podkopávají víru ve schopnosti úřadů kauzu Bečva řádně vyšetřit.

„Pokud to bude takto pokračovat dál, že bude v přímém přenosu probíhat otrava vody v Bečvě, tak potom má důvěra ve státní orgány, které se zabývají touto kauzou, je naprosto ztracená. To už je přece výsměch. Přece není možné, aby se něco takového pořád dál dělo,“ zlobí se meziříčský ekolog.

Ryby mohl zabít i nedostatek kyslíku

Podle starosty Valašského Meziříčí Roberta Stržínka (ANO), který se na místo také přijel podívat, snad v tomto případě nepůjde o závažné znečištění.

„Vypadá to, že pár mrtvých ryb k nám doplavalo tím rožnovským kanálem. Byli tady i lidé ze společnosti Energoaqua (společnost, jež spravuje kanalizační síť, na níž jsou napojené firmy v areálu bývalé Tesly – pozn. red). Tvrdí, že udělali nějaké změny v procesu čištění na rožnovské straně. Že zapojili laguny, které se kdysi dávno používaly, potom se přestaly používat a teď je znovu zařadili do řetězce čistícího procesu,“ přiblížil starosta Meziříčí.

Ryby podle jeho slov mohly uhynout kvůli nedostatku kyslíku už „na rožnovské straně“ a do Meziříčí doplavat zmiňovaným kanálem.

„Byl tady i náš rybář, který se perfektně vyzná v anatomii ryb a podle něj jsou ryby mrtvé déle než den. Nejsou to ryby, které by uhynuly dnes a tady. Musí to ale potvrdit rozbory,“ řekl Robert Stržínek.

Kyanid, dusík, nikl…co dalšího?

V krátké době je to už potřetí, co z kanálu vedoucího z areálu rožnovské Tesly do Valašského Meziříčí unikly do Bečvy znečišťující látky. Naposledy v úterý 24. listopadu, kdy se na hladině v daném místě objevila pěna. Následné rozbory prokázaly ve vodě nadlimitní množství dusitanového dusíku.

K jinému úniku došlo také o měsíc dříve – tehdy úřady v řece pro změnu potvrdily zvýšený výskyt niklu.

Kanál vedoucí z areálu Tesly je opakovaně zmiňovaný také v souvislosti katastrofální otravou řeky Bečvy kyanidem z 20. září. Tato vůbec nejhorší ekologická havárie posledních let postihla řeku v úseku pod Valašským Meziříčím až po Přerov. Na čtyřiceti kilometrech toku rybáři sesbírali na čtyřicet tun otrávených ryb. Obnova řeky podle odborníků potrvá několik let.

Zářijovou otravu stále vyšetřují vsetínští kriminalisté. Čekají na výsledky znaleckých posudků, jež mají být k dispozici do 20. prosince.

Podle radnice v Rožnově pod Radhoštěm je kanál vedoucí do Valašského Meziříčí řádně povolenou stavbou.

„Byl vybudován v rámci stavby továrny na barevné obrazovky Tesla,“ upřesnila v minulých dnech vedoucí Odboru životního prostředí a výstavby MěÚ Rožnov Věra Šulová.

K vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do řeky Bečvy z průmyslového areálu vydal podle rožnovské radnice povolení Krajský úřad Zlínského kraje. Firma Energoaqua má dle vydaného povolení jednou za čtrnáct dní dělat rozbory vypouštěných odpadních vod. Vypuštění kyanidů společnost vyloučila.

Meziříčský ekolog Milan Orálek připomněl, že potrubí vedoucí z Tesly se instalovalo už za minulého režimu.

„Dělali to proto, že pro celé RVHP se v Rožnově vyráběly barevné obrazovky. Z toho provozu odtékaly zasolené vody. A protože to nedokázali vyčistit, tak vymysleli, že to budou vypouštět ne do Rožnovky, kterou by tím zabili, ale až do spojené Bečvy. A dokonce tehdy krajský deník Nová Svoboda napsal, že v Bečvě, protože tam bude zasolená voda, budou žít mořské ryby,“ připojil svou vzpomínku Milan Orálek.

Řeka Bečva po otravě kyanidem v září 2020