V hodonínské místní části Pánov tornádo neušetřilo jediný obytný dům. Přesto některé z nich mají už téměř hotovou novou střechu a také sklo se vrátilo do řady oken. To je i případ domku manželů Slováčkových.

Hodonínský Pánov. | Video: Deník/Petr Turek

Přitom, jak říkají, tornádo jim vzalo střechu, podkrovní místnosti, okna, a také to co měli za domem, včetně ptačích voliér. „Pak ještě do domu pršelo, takže zateklo i do ložnice. Lidé tady dopadli ještě mnohem hůř,“ shoduje se pár a muž doplnil, že tady bydlí už padesát let.