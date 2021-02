Očkování pomáhá.

Zdravotnický personál díky očkování už tolik neodchází do karantény, s covidem marodilo minulý týden kolem šedesáti zdravotníků, týden předtím jich byla zhruba stovka. A stále se doočkovávají další: pokud na konci dne zbydou volné vakcíny, tvoří záložní kapacitu, aby se využila každá vakcína beze zbytku.

Počet aktivních případů na jihu znovu po třech týdnech vystoupal na 5 200, to by ale samo o sobě tak nevadilo. Objevil se ovšem nový varovný trend. „Vzhledem k celkovému počtu hospitalizací jsme ještě za celé období pandemie neměli tolik lidí v nejtěžším stavu,“ upozorňuje Zuzana Roithová, předsedkyně představenstva Jihočeských nemocnic, a. s. „Vztáhnu-li to k počtu obyvatel nebo k počtu nakažených, je to nový trend. Přibývá sice po jednotkách pacientů, ale v kraji máme jen desítky lůžek s UPV, a tak je to znát. Počty se stále drží u horní hranice.“ Vliv na to má zřejmě i britská mutace, která už se krajem šíří a byla už zjištěna ve všech okresech.

Zanedbaná prevence a pozdní záchyty onemocnění

UPV, tedy přístroj, který za ně dýchá, a další intenzivní péči ale nepotřebují jen pacienti s covidem. V důsledku např. odkládaných onkologických a kardiologických operací se zhoršil zdravotní stav mnoha dalších lidí. „Intenzivní péči vyžadují i ti, kteří mají metabolické poruchy, neléčí se, jak by měli, zanedbaná je prevence a včasné záchyty všemožných nemocí,“ varuje Zuzana Roithová. „A to má samozřejmě své důsledky. Situace v republice se ani zlepšit nemůže, dokud nebude dost lůžek pro tzv. odkladné výkony. Z těch se ale velmi rychle stávají neodkladné. I ony vytvářejí tíseň na lůžkách pro intenzivní péči.“ Plicních ventilací má kraj relativně dost, ale jejich zásoby se tenčí.

Oficiální zákaz plánovaných operací tak už v podstatě nemá vliv na to, že by se kapacity mohly navyšovat. Není jak. „Zrovna píšu ředitelům jihočeských nemocnic, že bude třeba ostatní péči ještě více omezit, a to je velký problém. Navzdory omezením operací lůžek ubývá,“ připustila předsedkyně představenstva holdingu. Krom toho se děsí toho, že by se měla brzy uvolnit epidemiologická opatření a že by se do škol mohli začít vracet žáci a studenti. A i když jsou v kraji stále volná místa intenzivní péče a překlady pacientů do dalších českých krajů zatím na pořadu dne nejsou, protože jihočeské nemocnice si dokáží navzájem vypomoct, situace se může rychle zhoršit.