Laguny v polích, nesklizená kukuřice i podmáčená půda. Zemědělci na Znojemsku se potýkají s následky dešťů a záplav. Obávají se, že kvůli podmáčené půdě nestihnou ani zorat.

S podmáčenou půdou po deštích a záplavách se potýkají zemědělci. Obávají se o sklizeň i orbu. | Foto: Deník / Dagmar Sedláčková

Když už se odváží vjet do polí zůstávají za nimi koleje hluboké po pás. „Půda je podmáčená tak, že se nedá vůbec připravovat. Měli jsme sít ozimy, ale nejsem si vůbec jistý, jestli to stihneme dřív, než zamrzne. V polích nám stojí tisíce hektarů kukuřice, ale nedá se síct. Když to na vytipovaných polích zkoušíme, zůstávají za technikou koleje hluboké po pás. Náprava nás bude stát mnoho úsilí i peněz,“ potvrdil Karel Čech ze společnosti ZEKO Dyjákovice na Znojemsku.