Vodáci se nemohou dočkat až usednou na lodě a tak mnohé neodradí ani počasí a rezervují si lodě. „My jezdíme na vodu pravidelně, ale teď kvůli opatřením a všemu možnému jsme to oddalovali. Takže teď jsme popadli děti a vyrazili, už nám bylo jedno, jaké bude počasí, hodně jsme se těšili a voda je luxusní, nebude žádné dření o kameny,“ pochvalovala si Tereza Chvalovská z Přešticka.

To, že zájem je enormní, potvrdil i provozovatel vodáckého tábořiště i půjčovny Otavatour v Sušici František Švelch. „Máme rozpůjčováno komplet až do úterý a určitě to tak bude pokračovat i dál, protože zájem je velký. Lidé jsou natěšení po covidu a nevadí jim ani předpověď deště. A to, že je nyní prodloužený víkend, to je ještě plus, takže máme úplně plno,“ řekl Švelch, což bylo vidět i při návštěvě samotného tábořiště, které praskalo ve švech.

Bohužel to má ale některá svá úskalí. „My bychom doporučovali, aby lidé jezdili i více v týdnu, protože to si jízdu více užijí. O víkendech je přeplněno a nestíhají občerstvení, toalety a podobně, všude je plno,“ poznamenal Švelch.

Hlava na hlavě

Ten také upozornil na jeden velký nešvar: „Všem říkáme, ať jsou obezřetní, ať se nepřeceňují, a to hlavně na jezech. Ale jak se ukazuje, tak nás mnozí neposlouchají a stejně jedou podle svého. Stává se pak, že je musíme lovit, vytahovat loď, kterou někdy rozbijí, ale hlavně jde i o život, takže apelujeme hlavně na bezpečnost. Všichni by tak měli mít vesty."

Mnozí lidé se ale právě jezu chtějí vyhnout a tak nasedají až pod ním. A i tam byla o víkendu hlava na na hlavě. Je evidentní, že voda láká stále více lidí a sjíždí jí celé rodiny, parta přátel, ale i jedinci. „Mně se tady v Sušici moc líbí, vytáhla mě se parta a rozhodně nelituji. Dneska vyšlo i krásné počasí a tak se na jízdu těším. Trochu mě tedy překvapilo, že je tady takové obrovské množství lidí, ale to se nedá nic dělat. Je vidět, že Otava je super volba, když tolik láká,“ pochvalovala si Pavlína Brázdová z Karlových Varů.