Ten si, navzdory vtipům spolužáků, nenechal vánoční tradice nijak zprotivit, a tak se u nich doma dodnes podává tradiční kapr.

Vánoce patří k nejstarším svátkům. Dodnes se v nich ozývá i pohanství

„Nepamatuji, že by někdy bylo něco jiného než rybí polévka a smažený kapr s bramborovým salátem. Nutno dodat, že salát u nás byl vždy připravován bez majonézy a uzenin, tedy na bavorský způsob,“ říká a dodává, že takovou večeři doma ve dvanáctičlenném rodinném kruhu podávají dodnes.

Krajské ocenění



Právě Petr Ryba s manželkou Yvonou získali v roce 2014 cenu Za zásluhy od hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického. Tu získali především za pořádání uznávaného folklórního festivalu Čermenské slavnosti.

Podle Petra Ryby je tradice pojídání kapra a rybí polévky stará několik století.

Folklorista Petr Ryba z Dolní Čermné.Zdroj: Deník/Karolína Velšová„Určitě by se dochovaly záznamy, které blíže doloží dobu počátku této tradice. Bývala to zpočátku záležitost bohatších vrstev, které hledaly náhradu za maso v duchu náboženských tradic,“ vysvětluje Ryba. Lidé prý hledali takové alternativy, které by bylo možné konzumovat o vánočním čase jako postní jídlo.

„A tato tradice pak později pronikla i do těch širokých nižších vrstev. Výhodou bylo, že kaprů se i tehdy chovalo poměrně dost a v tomto směru jsme i v dnešní době zůstali mistry,“ uvádí Ryba.

Než ale nejchudší lidé začali servírovat rybu, podávala se také řada bezmasých jídel jako například tradiční staročeský kuba, tedy kroupy se sušenými houbami.

Komunismus nemohl kaprovi ublížit

Podle Petra Ryby byla právě tradice pojídání kapra jedním ze zvyků, kterým komunismus nemohl výrazně ublížit. „Byla to příliš silná tradice, než aby si režim dovolil na ní něco měnit,“ myslí si.

„Pravda, možná tam byl pokus o to, aby kapři ve všech kádích plavali stejným směrem a ti, kteří by plavali svévolně na Západ, tak by byli přemístěni do suchých kádí,“ říká s nadsázkou.