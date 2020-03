"Pět lidí jsou lyžaři, kteří se vrátili z pobytu v severní Itálii, jeden člověk se vrátil z Německa. Všichni si zavolali záchranku, aby jim přijela odebrat vzorky," upřesnila hygienička.

Krátce po půl jedné Ciupek informovala, že z šesti vyšetřených vzorků je podle výsledků testů pět negativních. "Na vyšetření z dešního rána budeme čekat, výsledky budou možná už dnes večer," upřesnila.

V karanténě je nyní osm lidí. Odběry u nich se nedělají až do té chvíle, dokud se neprojeví příznaky nákazy koronavirem.

Od pátku funguje v kraji smíšený tým zdravotníků z Fakultní nemocnice Brno a jihomoravské záchranky, kteří jezdí k pacientům ve speciální malé sanitce. Škodovka je vybavena potřebnými pomůckami pro odběr vzorků z nosohltanu. O tom, ke komu tým vyjede, rozhoduje podle Renaty Ciupek epidemiolog.

K případnému převozu člověka s podezřením na nákazu koronavirem je pak určena speciálně upravená sanitka, jejíž posádka přijede pro pacienta domů v ochranných oblecích a s respirátory.

Odborníci při prevenci proti koronaviru doporučují stejný postup jako při klasickém respiračním onemocnění.



• vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní

• dodržovat základní hygienická pravidla

• používat například i dezinfekci, pokud jsme v kontaktu s lidmi, kteří trpí akutními respiračními potížemi

• nezdržovat se v místech s vyšší koncentrací osob

• jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním, by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou (kapénky se pak mohou přenést dál)

• důsledně chránit by se měli také zdravotníci, kteří přicházejí s pacienty nejvíce do styku

Nejčastější otázky o koronaviru a odpovědi z krajské hygienické stanice:

Co mám dělat, když jsem se právě vrátil z Itálie?

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci Ministerstvo zdravotnictví doporučuje cestovatelům, kteří pobývali v období od poloviny února 2020 v regionech EmiliaRomagna, Lombardie, Piedmont a Veneto, aby v následujících 14 dnech po opuštění regionu sledovali svůj zdravotní stav se zaměřením se na příznaky počínajícího respiračního onemocnění (především horečka nad 38° C, dýchací obtíže). V případě výskytu výše uvedených příznaků zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte svého lékaře, který bude organizovat další poskytovaní zdravotní péče ve spolupráci s krajskou hygienickou stanicí.

Mohu cestovat do severní Itálie?

Sledujte aktuální informace na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí: www.mzv.cz. Aktuálně Ministerstvo zahraničních věcí na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu ze dne 25. února 2020 občanům ČR doporučuje necestovat do regionu Lombardie a Benátska. Vzhledem k neustálému vývoji situace Vám doporučujeme při neodkladných cestách registraci do systému DROZD na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí: https://drozd.mzv.cz/register. Občané cestující do zahraničí by si měli být vědomi rizik spojených se současnou situací (např. možnost uvíznutí v karanténě, kterou vyhlásí místní úřady – viz situace českých turistů na Tenerife).

Jak se koronavirus přenáší?

Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu, který trvá delší dobu. Jedná se o takzvanou kapénkovou infekci, která je přenášena vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest. Obecně se mechanismus přenosu z člověka na člověka podobá šíření chřipky.

Je možné se nakazit ze zásilek z Číny?

Přenos prostřednictvím zásilek z Číny je zcela nepravděpodobný. Virus nepřežije mimo lidský organismus více než několik hodin. Zásilkové společnosti, spedice a například ani Česká pošta žádná opatření v souvislosti s možnou nákazou čínským koronavirem z balíků a zboží obecně nepřijala, protože k tomu není důvod.

Jak lze riziko nákazy snížit?

Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje, aby lidé dodržovali standardní pravidla, jimiž se snižuje pravděpodobnost přenosu infekčních chorob. Obecně je třeba zachovávat základní hygienu, především důsledné mytí rukou, a omezit kontakty s těmi, kteří jsou zjevně nemocní (horečka, kašel).



Kteří lidé jsou nákazou více ohroženi?

Průměrný věk nemocných je 59 let, ale nejvíce ohroženou věkovou skupinou jsou senioři. V rozsáhlém souboru pacientů nebylo žádné dítě ve věku mladším 15 let.



Je možné provést preventivní vyšetření?

Vyšetřují se jen osoby, které splňují klinická i epidemiologická kritéria, vyšetření provádí specializovaná infektologická pracoviště po zhodnocení všech relevantních okolností. Vyšetření indikuje výhradně specializovaný lékař. Preventivní vyšetřování se z důvodu nízké výtěžnosti neprovádějí, nemají vypovídací hodnotu.