A pokutami nešetří. „V sedmnácti případech jsme zjistili, že řidiči drželi za jízdy hovorové zařízení, ve dvaadvaceti případech nebyli za jízdy připoutáni bezpečnostním pásem, dalších dvaadvacet řidičů jelo na dálnici v levém jízdním pruhu, aniž by k tomu měli důvod, jednalo se zejména o nákladní vozidla. Osmapadesát lidí pak překročilo nejvyšší povolenou rychlost,“ vyčíslila policejní mluvčí Dana Čírtková.

Telefonování, psaní zpráv, jízda bez zapnutého pásu a nepřiměřeně vysoká rychlost. Takové jsou nejčastější příčiny dopravních nehod na Vysočině. Právě na dodržování dopravních předpisů se zaměřili policisté při mimořádné rozsáhlé kontrole na dálnici D1. Do akce nasadili mimo jiné autobus v civilním provedení.

