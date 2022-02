Mnozí začali považovat místo za prokleté. Dnes má nového majitele, který nechal zchátralý mlýn zbourat a z Rajského údolí chce udělat místo klidu a harmonie, kam budou rádi jezdit turisté.

Vraťme se ale do osudného 1. února 1925. Tehdy ráno odešel mlynář Martin Majdl s manželkou Marií do kostela v Čachrově, kam to měli asi 2,5 km, odešla i jeho sestra Terezie za svým ženichem. Doma zůstala 65letá ovdovělá mlynářka Marie Majdlová s devítiměsíčním vnoučetem Emilem a 14letým čeledínem Hynkem Jonášem.

Na ten okamžik čekal Bedřich Krása, mladík, jenž si místo dva týdny předtím obhlédl. Z úkrytu v lese se vydal do mlýna, do ruky vzal sekeru zaseknutou do špalku a vešel do světnice, kde Majdlová chovala miminko. „Sraziv stařenu k zemi ranou do pravého spánku, při čemž jí dítě vypadlo z ruky, zasadil do hlavy dvě rány výrostkovi, …, křičící dítě pak umlčel rovněž ranou do hlavičky,“ líčil dění Šumavan.

Krása poté odcizil 3700 korun, vyměnil mlynářovy boty za své obnošené a utekl. Jeho obětem již nebylo pomoci. Jonáš sice ještě žil a v neckách vystlaných senem ho donesli k autu, které ho odvezlo do nemocnice, tam ale skonal. Pátrání po vrahovi nebylo lehké. Policie si původně myslela, že pachatelem je Karel Ortman, ale po jeho dopadení se ukázalo, že je nevinný. Pak už se ale podařilo najít skutečného vraha – 20letého malíře a natěrače Bedřicha Krásu, příslušného do České Třeboně.

Jak později ze soudní síně podrobně referoval Šumavan, Krása nebyl přes své mládí žádné neviňátko. Měl na svědomí na tři sta krádeží, vloupání a dalších trestných činů. Kromě trojnásobné vraždy to bylo např. přepadení Luteránského mlýna v Dolní Veltěži, kde s kumpánem v úmyslu loupit omráčili mlynáře i služebnou, či střelba na lidi, kteří ho pronásledovali po vloupáních.

Krásovi se podle dobového tisku na rozsudek čekalo nechtělo a pokusil se utéct z vazby krajského soudu v Kutné Hoře. Šumavan v jednom ze svých vydání referuje, jak z prostěradla udělal roubíky pro své spoluvězně a pásky, jimiž je chtěl zardousit. Pak se zbavil pout a vrhl se na spoluvězně Macháčka. Dal mu roubík a začal ho škrtit, podezřelé zvuky ale zaslechl dozorce a spolu se svým kolegou vešli do cely. Krása je oba napadl a zranil a dal se na útěk. Mužům ale přiběhl na pomoc správce věznice a společně agresora zpacifikovali. Macháček byl těžce zraněn.

Líčení s Krásou odstartovalo 20. dubna 1926. Arogantně se chovajícímu mladíkovi nahrálo, že vzhledem k nízkému věku nemohl dostat nejen trest smrti, ale dokonce ani více než dvacet let. Za tři vraždy, několik pokusů a o ně a další zločiny dostal podle Šumavanu 19 let, 11 měsíců a deset dní vězení. List ještě později referoval, že si trest odpyká v Kartouzích (dnes Valdice).

Vraždou prokletí neskončilo

Trojnásobnou vraždou ale prokletí Rajského mlýna neskončilo. V roce 1953 se oběsil mlynář Martin Majdl, o další dvě desítky let později byla jeho žena Marie, která ve mlýně dožívala sama, jen se psy, nalezena mrtvá v korytě říčky Pstružné. Mlýn měl pak mezi lidmi špatnou pověst, vyprávěly se o něm strašidelné historky.

Dnes už ale Rajský mlýn nestojí. Postaral se o současný majitel Rajského údolí Jaromír Montana, který chce z místa ze špatnou pověstí udělat idylickou oázu, kam budou rádi jezdit rekreanti.

„Rajský mlýn jsem zboural v roce 2014. Za prvé byl v žalostném stavu a nemělo smysl uskutečnit rekonstrukci, a za druhé, a to především, proto, abych definitivně ukončil nesmyslné povídačky o jakémsi strašení a špatné energii tohoto místa. To je dnes vyčištěné,“ uvedl Montana s tím, že Rajské údolí bylo požehnáno velkými mistry jógy a jsou tam ukryty poklady dharmy od mistrů, jako je Lama Ole, Dalajlama, Namkhai Norbu, Jikan Kodo či Sherab Rinpoche. Roky už se tam medituje.

„Starý mlýn byl možná ponurý, ale teď je tu pohoda, harmonie a klid. Chalupu pronajímám turistům, už tu bylo 150 až 200 rodin a nikdy si nikdo nestěžoval, že by se mu špatně spalo,“ uzavřel Montana.