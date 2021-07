„Maximálně nám pomohli dobrovolníci. Na vyklízení polí, na likvidací plechů a suti nám jezdili pomáhat i ze spřátelených zemědělských podniků. Bylo to obrovské a nádherné nasazení,“ smekl ředitel farmy Vladimír Mazuch.

Děkoval i za další pomoc policistům a zvláště hasičům. „Ti nám pomohli ve velkém počtu především s likvidací železných konstrukcí, stájí i tam uhynulých býků,“ připomněl Mazuch.

Vše o tornádu na jihu Moravy čtěte ZDE

Kolegové zemědělci jim dokonce půjčili i techniku, tedy traktory a kombajny. Takže mohli začít se žněmi, a to v hrachu. Jenže i na tuto luštěninu zaútočila kalamita. „Museli jsem to ale vzdát. Porost byl nejen totálně rozbitý a slehlý, ale především se tam objevily pozůstatky střešní krytiny a drobné suti, což by bylo pro kombajn nebezpečné a my jej poškodit nechceme,“ přiblížil ředitel.

Podobně dopadla i část pšenice, kterou technika nemůže ze stejných důvodů sklidit. Bude se tak muset zlikvidovat. Po dalším očistění se pak bude moci prostor až znovu osít. Navíc kvůli poškozeným budovám nemají téměř místo pro uložení sklizně.

Nouzová parkoviště

S další úrodou nemohou počítat ani na okrajových pozemcích, kde vznikla nouzová parkoviště. Navíc jim řada nových cest využívaných při obnově vedení elektřiny protkala pole.

Avšak i bez elektřiny začíná farma ožívat. „Máme domluvená okna, a možná už příští týden se začne se zasklíváním. Stavební firma nám dozdívá prostory pro okna i atiky tak, aby se dalo začít i se střechou,“ dodává ředitel.

Firma dokonce zřídila i účet, na který mohou zájemci posílat finanční dary. „Dost nám přispěli například obchodní partneři, kteří od brali sladkou kukuřici,“ doplnil Mazuch.

O zmínění škod přírodní katastrofou už začali jednat se zástupci ministerstva zemědělství i státního zemědělského intervenčního fondu. Ten v pondělí zahájil příjem žádosti od poškozených, a to v Břeclavi a Hodoníně.