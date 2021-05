Budky vzešly z projektu bezvajglu.cz. Vizuální podobu vytvořil ilustrátor Jan Gruml. „Smyslem bylo upozornit na tento problém. Budky jsme umisťovali podle frekvence odpadků," přiblížil Štefan.

Na budce je jasně nadepsané, že je určená na vajgly, čili cigaretové nedopalky. Na zastávkách Kotlanova a Masarova ve směru do centra si lidé všimnou také plakátu, na němž špaček propůjčuje svou budku vlkovi, aby do ní házel své nedopalky. „Hoď do budky vajgl," nabádá špaček vlka.

Pokud se budky osvědčí, mohou se postupně rozšířit i do dalších lokalit. Nápady mohou lidé posílat na líšeňskou radnici nebo přímo starostovi.