Reakce příbramské nemocnice na sebe nenechala dlouho čekat. „Oblastní nemocnice v Příbrami upozorňuje na zcela smyšlenou zprávu, která koluje na sociálních sítích. Podle ní naše nemocnice uplácí lékaře, aby se nechali naočkovat, falšuje lékařské zprávy o covid pozitivních pacientech a uvádí další vědomé lži. Veškeré tyto informace jsou zcela nepravdivé a vymyšlené!“ objevilo se na facebookových stránkách nemocnice.

Vedení příbramské nemocnice se také rozhodlo poradit s právníkem, jak dál postupovat. Nakonec se podle slov mluvčího Martina Janoty rozhodlo, že v nejbližších dnech podá trestní oznámení.

Redakce Deníku oslovila i autora zprávy Aleše Svobodu. „Informace ohledně nemocnice Příbram mám od paní doktorky, která tam pracovala,“ odpověděl na dotaz s tím, že nemůže veřejně sdělit její jméno. Jeho příspěvek sdílelo přes 2000 lidí.

Úplatek za očkování? Nemocnici by to položilo

Příbramská nemocnice se zatím postupně snaží vyvrátit alespoň některá tvrzení Aleše Svobody. Třeba to, že personál nemocnice odmítá masově očkování a přistoupila na něj jen desetina zdravotníků. „Aktuálně je proti covid-19 naoočkováno 75 procent našich zaměstnanců,“ odpověděl Janota.

Odmítl rovněž, že by vedení nemocnice slibovalo každému zaměstnanci 60 tisíc korun, když vakcinaci podstoupí. „Vždyť by to nemocnici stálo skoro 70 milionů korun. To by nás položilo,“ argumentuje mluvčí tím, že mají přes tisíc zaměstnanců. Podle něj nebylo na Svobodově facebookové zprávě pravdivého zhola nic. „Vzhledem k tomu, že tento čin znevažuje jméno nemocnice a práci zdravotníků v této těžké době, poradil nám právník podat trestní oznámení. To také brzy uděláme,“ řekl Deníku Janota.

Věc tak bude rozmotávat policie, Svoboda zatím na svých informacích, které získal podle něj na osobní schůzce s příbramskou lékařkou, trvá. „Pokud se prokáže, že nemám pravdu, oficiálně se omluvím. No, necháme to na případném soudu,“ napsal redakci v sms zprávě Svoboda. Ten je mimo jiné i regionálním koordinátorem nedávno vzniklého Občanského hnutí 2020 na Mělnicku. Předsedou Občanského hnutí touží být proruský aktivista, zastánce konspiračních teorií Jiří Černohorský.