Filharmonici na budovu již netrpělivě čekají a žijí v nejistotě. „Přestože některé projekty plánujeme s víceletým předstihem, počítáme při nich s variantami se sálem a bez sálu, což je pro nás velmi obtížné a znesnadňuje nám to práci. Už teď nám přibývá dotazů od organizátorů různých koncertů nebo kongresů, kteří chtějí akci pořádat u nás a ptají se, kdy budovu otevřeme,“ uvedla mluvčí brněnské filharmonie Kateřina Konečná.

Nová budova by podle ní napomohla do Brna přitáhnout velká jména klasické hudby.

Návštěvníci koncertů nevěří

Už i mnozí návštěvníci koncertů přestali doufat, že se v blízké době podívají do nových prostor. „Pro klasickou hudbu by to byla výhra, ale nevěřím, že se vůbec dostaví,“ řekla třeba studentka Barbora Šíblová.

Jak již minulý týden Brněnský deník Rovnost informoval, radní tehdy schválili aktualizaci investičního záměru. A místo 1,3 miliardy korun má podle ní sál stát téměř dvě. Posunuli také termín, na rok 2023. „Janáčkovo kulturní centrum je naše prioritní stavba, o zdrojích budeme s ohledem na navýšení nákladů jednat na koaličním jednání. Vše budeme směřovat k tomu, abychom termín dodrželi,“ uklidnila primátorka Markéta Vaňková.

Pomůže stát a kraj?

Na projekt slíbili již dříve přispět Ministerstvo kultury a Jihomoravský kraj, zda se ale nyní rozhodnou příspěvky zvýšit, nebo dalších sedm set milionů nechají na bedrech Brna, je nejisté. „Ze strany ministerstva je stále počítáno s původním objemem kofinancování ve výši 600 milionů korun,“ uvedla Petra Hrušová z tiskového oddělení ministerstva s tím, že o aktualizovaném záměru sice na ministerstvu vědí, ale neznají jeho přesnou podobu.

Kraj měl podle původní dohody přispět sto milionů. „Problematikou příspěvku se v pondělí bude zabývat vedení kraje,“ vzkázala jeho mluvčí Monika Brindzáková.

JKC



-Koncertní sál Janáčkovo kulturní centrum má nově stát necelé 2 miliardy korun.



-Oproti původní sumě jde o částku o 700 milionů vyšší.



-V aktualizaci je zahrnutý třeba přesun technologického centra ze střechy do podzemí či možné zvětšení garáží.