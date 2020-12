Vodu tak příchozí nemají až do odvolání používat. „Lidé nás tam upozornili na pohozený kanystr od nafty s tím, že vršek od něj byl hozený do jezírka, který je blízko pramene,“ přiblížila starostka Dolních Bojanovic Eva Rajchmanová.

To naštvalo i řadu lidí z okolí. „Široko, daleko nejčistší voda a i tu někdo znehodnotí. Hnus,“ reagoval na facebooku Alois Menšík, který jezdí ke Kohútce mnoho let.

Zdroj: Deník / Petr Turek

Radnice ale uklidňuje lidi tím, že vandalský čin by neměl ohrozit zdroj pitné vody, jelikož ta vyvěrá až z hloubky kolem 150 metrů. „Přesto jsme nechali udělat rozsáhlejší rozbor vody. O výsledcích, které bychom měli mít do čtrnácti dnů, budeme informovat. Předpokládám, že by mělo být vše v pořádku,“ uvedla starostka.

Jak ji na sociální síti doplnil místostarosta Tomáš Makudera, mohlo dojít i k polití výtoku pramene. „Proto je z bezpečnostních důvodů třeba nezávadnost ověřit. Nic víc, nic míň. Pouze lidská hloupost nebo bezohlednost,“ dodal Makudera.

Podle informací přímo od pramene od geologa Rudolfa Jiříčka, tak je tento povrchový zdroj pitné vody schválený i hygieniky blízko říčky Kyjovky napojený na vrt, který měl být původně zaměřený na vyhledávání ropy nebo zemního plynu. Známý je už od protektorátu.