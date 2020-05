„Jsme rádi, místo je nyní bezpečnější,“ říká starosta Okříšek Zdeněk Ryšavý.

Ve čtvrtek 7. května před patnáctou hodinou končí dvoutýdenní výluka na obou tratích, které v přejezdu vedou souběžně. Potvrdila to mluvčí Správy železnic Nela Friebová. Lidem, kteří cestují mezi Jihlavou a Brnem nebo mezi Okříškami a Znojmem, tak končí nepříjemné přesedání do autobusů.

„Uzavírka silnice by měla skončit v pátek 8. května ve 20.00,“ sdělila Friebová. Je to dobrá zpráva hlavně pro místní lidi, zdejší firmy a obyvatele blízkého okolí, kteří do Okříšek jezdí nakoupit či k lékaři. V městysu je totiž další významná silniční uzavírka, kvůli rozkopaným kanálům je zavřený průtah. A tak všichni, co potřebují pendlovat mezi Jihlavou a Třebíčí, musí až do podzimu jezdit po značených objížďkách a Okříškám se vyhýbají. Celkově stála rekonstrukce železničního přejezdu a instalace závor bezmála pětatřicet milionů korun.

Na Vysočině letos podle mluvčí Friebové přibudou závory ještě na železničním přejezdu za obcí Rovné na Žďársku, kde se trať Žďár nad Sázavou – Tišnov potkává se stání silnicí I/19.