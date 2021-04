Po úterním rozhodnutí ústeckého krajského soudu si má jít za pokus o vraždu sednout na 7 let do věznice s ostrahou. A navrch podstoupit protitoxikomanickou a protialkoholní ústavní léčbu.

Nebyl to první takový čin různě se protloukající 45leté alžírské rodačky z Loun, jejíž dítě vychovává babička. Již dříve podobně zaútočila v afektu na tehdejšího partnera. Ten pak ale tvrdil, že jí na nůž naběhl. Současného činu Makrerougrasová ještě před vynesením rozsudku zalitovala.

„Opravdu jsem ho nechtěla zabít. Byla jsem hodně pod vlivem alkoholu a s ochrannou léčbou budu souhlasit. Trest bude nejen pro mě, ale i pro mého syna,“ řekla. Přestože jí nakonec senát vyměřil trest pod sazbou, vzala si lhůtu na odvolání. Stejně se rozhodl i žalobce, který požadoval 10letý trest.

Senát přimhouřil oči s přihlédnutím k doznání ženy a její omluvě poškozenému. Důležitější než kriminál prý bude léčení. „Jedině to může způsobit změnu v jejím životě. Aby ho přehodnotila a mohla se vrátit do společnosti i ke svému synovi. A začala se chovat jako většina matek,“ uvedla soudkyně Kamila Krejcarová.

Riziko fatálního následku

Jak přesně k zločinu došlo, s tím se senát vyrovnával těžce. Poškozený se ženu snažil příznivou výpovědí a bagatelizováním následků vyvinit. Další svědek incident prospal. Jednu svědkyni se nepodařilo ani přes značné úsilí vypátrat a u zbytku osazenstva pokoje se výpovědi rozcházely.

Makrerougrasová se hájila tím, že nechtěla muže usmrtit. „To jí ale obžaloba za vinu neklade,“ upozornil státní zástupce Vladimír Jan. Šlo o to, že si i přes střední až těžkou opilost, zvlášť jako vystudovaná zdravotnice, musela být vědoma, že když zaútočí tak velkým nožem do hrudi, je riziko fatálního následku. Nůž naštěstí pronikl pouze do měkkých tkání.

„V daném místě se ale nachází životně důležité orgány,“ připomněla lékařská soudní znalkyně Andrea Vlčková s tím, že k srdci i plicím jde nožem proniknout i při vynaložení jen malé síly. Muž tak mohl zemřít. Zvlášť když v pokoji byli lidé, kteří v opilosti nemuseli rychle zavolat záchranku.