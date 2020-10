Na začátku jeden fakt: naplnily se obavy policie, že svolané shromáždění zneužijí zástupci takzvaných „ultras“ a „hooligans“ bez ohledu na klubovou příslušnost. „Rizikoví účastníci nepřijeli demonstrovat, ale přijeli se do Prahy poprat,“ řekl na tiskovém brífinku ředitel pražské policie Tomáš Lerch.

Podle odhadů policie z celkových dvou tisíc lidí byly více než 400 stovky těch radikálních, kteří pak vyvolali nepokoje. Svolavatel Ivan Sochor ze spolku Hnutí občanské nespokojenosti (HON) na to byl podle policie opakovaně upozorňován.

První náměstek policejního prezidenta Martin Vodnrášek prohlásil, že z právních důvodů nešlo zahájit zákrok dříve. Ústavní právo je v tomto případě výš než vládní restrikce ve snaze omezit šíření nemoci covid-19, byť někteří z účastníků porušili nařízení o zakrytí dýchacích cest či rozestupech. Policisté i úředník magistrátu hlavního města opakovaně upozorňovali na vyšší počet osob, než dovoluje krizové opatření menšinové vlády Andreje Babiše (ANO). „Dokáže někdo domyslet následky dřívějšího zákroku?“ ptal se v neděli vpodvečer Vondrášek novinářů.

Následně politici i část veřejnosti šmahem odsoudila celou akci a pochválila policii. Avšak „bezdůvodný útok“ několika agresivních (a alkoholem posilněných) demonstrantů – který je stěží obhajitelný – zakryl motivaci ostatních. Většina účastníků protestu údajně přišla na Staroměstské náměstí pokojně podpořit názor, že vládní opatření proti šíření nemoci covid-19 jsou neadekvátně robustní a zbytečně omezují lidská práva i živobytí.

Se žurnalisty se před začátkem akce zástupci fotbalových chuligánů – tedy muži mladšího až středního věku, většinou odění do černého – rovněž unisono odmítali bavit. Jejich postoj nejspíš vyjadřoval transparent s nápisem „Hlavní zdroje nákazy: rozhlas, TV, noviny“. Nad hlavami protestujících se vznášely výzvy jako „Stop pokusu na lidech“, „Ne rouškám a vakcinaci“ či „Strach = nástroj k potlačení lidských práv a svobody“.

Pestrá škála řečníků

Během zkráceného shromáždění stačila vystoupit řada řečníků. „Plamenně“ promluvil například boxer Ondřej Pála. „Nejsme neofašisté, magoři ani neodborníci, jak se nás snaží mnozí vykreslit. Já rád půjdu v noci pomáhat do nemocnice, pokud to bude třeba. Kolaps zdravotnictví se ale (zatím) nekoná. Snaží se nás jen vystrašit,“ prohlásil Pála, podle kterého jsou „relativizující“ názory odborníků typu Jana Pirka na koronavirus záměrně dehonestovány, protože se nehodí do oficiální propagandy. Na závěr projevu vyzval přítomné, aby se pokusili o „alternativním“ pohledu na epidemii přesvědčovat své okolí.

Michal Bartoš jako zástupce „podnikatelů zasažených restrikcemi“ uvedl, že opatření vlády nejsou zdaleka podporována všemi a čísla zveřejňovaná o epidemii jsou matoucí. „Míra opatření je naprosto neadekvátní tomu, co se děje. Chraňme svobodu, dokud je to ještě možné,“ apeloval Bartoš.

Ke shromážděným promluvili i bývalí disidenti a vězni komunistického režimu. „Estébáci vylézají jako krysy a zase chtějí zakazovat, ukrást budoucnost našim dětem,“ uvedl Jiří Wolf. Vystoupil také například komik Miloš Knor.

Zavřené školy? Víc škody než užitku

Na náměstí dorazila i paní Daniela: „Přišla jsem bez ohledu na přítomnost fotbalových radikálů. Ani jsem netušila, že se sem chystají. Opatření typu zavření škol podle mě mohou napáchat víc škody než užitku.“ Podobný pohled má Lešek Kristen, který dorazil z Teplic s výzvou: „Nechte nás dýchat, Teplice za svobodu.“

„Na mě osobně takzvaná koronakrize tvrdě dolehla. Živím se prodejem aut a ty na jaře prakticky stály. Se ženou jsme milovníky kultury a teď máme nevyužitelné vouchery na kulturní akce za asi 30 tisíc korun. S neziskovou organizací také pořádáme osvětu proti řízení pod vlivem alkoholu či drog. Letos jsme žádnou akci nemohli uskutečnit,“ podotkl Lešek, který prý už koronavirové onemocnění prodělal začátkem roku a byť mu bylo zle, považuje nemoc covid-19 za součást života.

„Životy lze ochránit pouze tak, že na to budou peníze. Plošná opatření ženou lidi do bídy a psychických problémů,“ shrnul postoj většiny přítomných organizátor Sochor. Podle vyjádření spolku HON dorazily do centra Prahy také rodiny s dětmi nebo senioři a invalidé.

Hamáček nezvládl situaci, tvrdí organizátor

Sochor a spol. na facebookové stránce zveřejnili prohlášení, kde tvrdí, že ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) „nezvládl situaci“, protože prosadil „ukončení do té doby pokojné a zákonné demonstrace, a tím vyvolal pocit hrubé nespokojenosti u části demonstrantů“.

HON píše také o „infiltrování různých agresivních elementů“ a údajných policejních provokatérech. Důkazem má být video, které se šíří na sociálních sítích, kde nasedá civilní osoba (s rouškou na bradě) před začátkem „bitvy“ a uzavření „Staromáku“ do služebního vozidla policie.

Je však běžnou praxí, že na podobných akcích působí takzvaní operativci, tedy přílušníci Služby kriminální policie a vyšetřování (SKPV). Kriminalisté mají za úkol v rámci vyšetřování trestné činnosti nenápadně proniknout do davu a pořizovat důkazní materiál.

„V tomto případě šlo o příšlušníka takvazného antikonfliktního týmu, který si těsně před nástupem do auta sundal žlutou vestu. Na rozkaz velitele byl antikonfliktní tým poslán na jiné místo,“ odpověděla policejní mluvčí Eva Kropáčová na dotaz Pražského deníku.

Jsme ve válce?

Objevily se i stížnosti z řad klidné části protivládní demontrace, že se po ukončení nemohly dostat z místa konání pryč. „Z taktických a bezpečnostních důvodů jsme uzavřeli Parížskou a Kaprovu ulici a odchodové trasy byly sděleny všem účastníkům,“ vysvětlil ředitel pražské policie.

Je však nutno zmínit svědectví náhodných kolemjdoucích centrem Prahy, kteří neměli ani potuchu o akci na Staroměstském náměstí. Kordony pořádkových jednotek budily hrůzu v okolí a obrněné transportery i další těžká technika před Úřadem vlády ČR vyvolávala v lidech otázku: „Jsme snad ve válce?“

Podle Kropáčové však policie musela zajistit bezpečnost všech obyvatel i návštěvníků metropole a být připravena na případné komplikace. Existovalo podezření, že se část protestujících vydá na pochod ke Strakově akademii. „Pražská policie udělala maximum, aby se nestalo to, co na Slovensku,“ zmínila mluvčí páteční událost v Bratislavě.

Podle „superministra“ Karla Havlíčka (ANO), jenž řídí vládní resort průmyslu a obchodu i dopravy, každopádně Česko ve válce je. Jenže tenhle boj s koronavirem se začíná vymykat kontrole. Frustrace některých občanů se stupňuje a neděle ještě víc prohloubila názorové rozdíly ve společnosti. Na závěr dovolte odlehčení vtipem, který koluje na sociálních sítích: „Ať hodí dlažební kostkou, kdo takový průběh nečekal…“.