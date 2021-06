Na noze musí nosit elektronický náramek, který nesmí nikdy sundat a který hlídá každý jeho krok. I tak je Hrdlička za tuto možnost vděčný. Kromě něj má vazbu nahrazenu elektronickým dohledem v ČR aktuálně zhruba další padesátka lidí.

„Kolikrát jsem byl trestaný? Je to ranec, hodněkrát. Odsezeno mám celkem 17 až 18 let, ve vazbě jsem už asi počtvrté, poprvé mám ale náramek,“ řekl Deníku Hrdlička, který teď žije v Klatovech.

„Je to strašně omezující, frustrující, je to obrovský nápor na psychiku. A není to příjemné na nošení, mám odřenou nohu. Ale jsem strašně rád, že mohu řešit věci venku a ne si lámat hlavu někde u zdi v base,“ směje se. Vycházky má jen v sobotu a v neděli od 14 do 16 hodin. Ve všední dny může opustit bydliště v době od 6 do 19 hodin.

„Můžu se pohybovat kdekoli v ČR, ale měl bych být v práci. Tu teď zatím na Klatovsku hledám, vím, že ji mít musím, nařídil to soud,“ řekl Deníku. Co smí a nesmí, má jasně dáno. Dohlíží na něj Probační a mediační služba.

Sprintoval domů

„Při náhradě vazby dohledem za pomoci elektronického monitoringu soud stanoví obžalovanému další povinnosti a omezení, např. aby neužíval omamné a psychotropní látky a povinnost podrobit se testování na jejich přítomnost. Dále má obžalovaný povinnost docházet na pravidelná jednání k probačnímu úředníkovi, při kterých je řešena jeho aktuální situace, je veden k řádnému životu a k tomu, aby se nedopouštěl další trestné činnosti,“ vysvětlil klatovský probační úředník Josef Moravec, vedoucí případu.

Hrdlička si je toho, že vše musí dodržovat, dobře vědom. „Když jsem při placení na kase u Vietnamců zjistil, že je za minutu sedm, tak jsem domů kilometr a půl doslova sprintoval. V sedm a tři minuty jsem byl na místě a hned jsem volal a omlouval se. Vím, že kdybych podmínky porušil, jsem druhý den ve vazbě,“ popsal. Dodal, že když si lidé všimnou jeho elektronického hlídače, jsou často zaražení. „Když zírají, tak se zeptám, jestli se jim ozdoba líbí, a je klid,“ dodal se smíchem recidivista.

Hlídací náramek může mít i vrah

Elektronický monitorovací systém (EMS) byl v ČR uveden do provozu již v září 2018, ovšem soudy k němu sahají jen výjimečně. Aktuálně jsou 52 osoby kontrolovány v režimu nahrazení vazby dohledem. Trestní řád nevymezuje trestné činy, u kterých lze či nelze nahrazení vazby dohledem uplatnit.

„Definuje pouze obecné podmínky, za kterých lze tento institut využít. Je tedy na orgánu rozhodujícím o vazbě, aby případ individuálně posoudil a vzal přitom do úvahy osobu obviněného a povahu projednávaného případu,“ vysvětlil mluvčí probační služby Martin Bačkovský. Znamená to, že s hlídacím náramkem může teoreticky na svobodě čekat na svůj proces i vrah.

Mezi jednotlivými soudními kraji jsou v rozsahu využívání EMS rozdíly. „Nejčetnější využití EMS je v rámci Severočeského kraje, nejméně četné pak ve Východočeském kraji. Toto je dáno především rozsahem a povahou trestné činnosti, která na jednotlivé soudní kraje připadá,“ uzavřel Bačkovský.