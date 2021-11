„V sedmnácti letech jsem se zvedl z postele a vydal se do Londýna. Později jsem se vydal do Ameriky a dalších zemí. Pan doktor mi povolil jeden a půl kilometru chůze denně, ale v horách jsem se hecnul a dal jsem i devět,“ vzpomíná třicetiletý rodák z Holýšova.

Tvrdí, že každý člověk si může plnit své cíle a sny. „Jde to, když si to přejete,“ říká Jakub, který za dvacet jedna dní projel Ameriku s partou přátel. Urazili téměř osm tisíc kilometrů.

Další zastávka? Uzbekistán

„V parku Sierra Nevada jsem musel fotit sekvoj nadvakrát, protože mám porušenou jemnou motoriku. Národní park Arches byl největším zážitkem vzhledem k mému postižení. Američan by si to vyfotil z auta, ale já jsem vyšel do kopců a stálo to za to.“

Navštívil celkem třicet jedna zemí po celém světě. Jeho příští zastávkou bude Uzbekistán.

Své zážitky předává na přednáškách. „Dělám je většinou obden, ale někdy i dvakrát denně. Rád bych přednášel i na školách,“ dodává mladý cestovatel.